家屬還沒過戶就過世 國稅局教你遺產稅三大申報重點

被繼承人生前已簽約賣土地，但還沒完成過戶就過世，遺產稅該怎麼報？財政部北區國稅局提醒，這種情況下，「土地」和「還沒拿到的價款」都要列入遺產，但同時也可以列報一筆相對應的債務扣除，整體是「財產、債權與債務一起算」，一不小心就可能漏報挨罰。

國稅局說明，依規定，如果土地已經簽約出售，但在過世前還沒完成所有權移轉登記，法律上仍屬於被繼承人名下，因此這筆土地仍要按死亡當年度的公告土地現值，列入遺產總額。不過，因為繼承人之後仍須依契約把土地過戶給買方，等於承接了一筆「尚未履行的義務」，可視為被繼承人生前未償債務，並以相同金額列為扣除額。

另外，若該筆土地的買賣價款在被繼承人過世時還沒收齊，這筆錢就屬於「應收債權」，同樣必須列入遺產總額課稅。

舉例來說，小美在2026年2月以2,500萬元出售名下土地（公告現值380萬元），但尚未收款、也還沒辦理過戶，就在同年3月過世。繼承人申報遺產稅時，需將該土地以公告現值380萬元列入遺產，同時也可列報380萬元的未償債務；至於尚未收取的2,500萬元價款，則要以債權方式併入遺產總額申報。

國稅局提醒，這類案件同時涉及資產、債權與債務的認列，申報時特別容易忽略，建議繼承人務必逐一確認，以免因漏報或錯報而遭補稅甚至處罰。