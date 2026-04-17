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屋頂搭棚要多繳錢？稅務局點出加稅關鍵：違建也算數
台中稅務局提醒，只要是附著在土地上的房屋，或能增加房屋使用價值的建築物，不論是否合法建物，甚至是違章建築，都屬於房屋稅課徵範圍，民眾若有增建或新建情形，原則上都要申報課稅。
不過，並非所有加蓋都一定要繳房屋稅。稅務局說明，如果是在屋頂搭建、沒有門窗或牆壁的簡單棚架，主要功能只是遮陽或防雨，且對房屋使用價值提升有限，為減輕民眾負擔，這類簡陋設施可免課房屋稅。
但要特別注意的是，若搭設的棚架設有門窗、牆壁，或實際用途已超出單純遮蔽功能，例如作為室內空間使用，則仍會被認定為增加房屋價值，需依法課徵房屋稅。
稅務局提醒，民眾若有新建或增建房屋情形，應在建造完成後30日內，主動向所在地的地方稅稽徵機關申報，以免因未申報而遭補稅或處罰。
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