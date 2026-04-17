2026報稅／申報 CFC 提防六大疏漏

隨著受控外國公司（CFC）制度自2023年上路後邁入第三年，企業辦理營所稅申報時，CFC投資收益已成為不可忽視的重點。勤業眾信國內稅務負責人張瑞峰整理出企業申報CFC常見六大疏漏，提醒企業提前檢視。

首先，是誤判「低稅負地區」，財部雖有公告低稅負區名單，但這份名單是「包含但不限於」，仍須回歸個案認定。

第二，CFC申報原則上應以會計師查核簽證財報為基礎，且須依中華民國認可的會計準則（如TIFRS或EAS）編製。

第三，誤將低稅負地區的轉投資損益排除。即使轉投資事業具備實質營運、甚至已上市，只要來源屬低稅負區，其投資損益仍不得排除。

第四，漏計非低稅負地區的調整項目。例如CFC若取得股票股利，或涉及併購交易，可能需視為已實現收益或股權處分，納入課稅計算。

第五，是匯率換算錯誤。若CFC財報以外幣編製，應依臺灣銀行每月月底牌告即期買入匯率計算年度平均匯率，再換算為新台幣。

第六，未依限備齊申報文件。企業若申報CFC虧損扣除額，須依規定檢附財報或申請延期，最長六個月；若涉及金融工具評價，也需備妥查核報告。（系列完）