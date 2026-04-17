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判決首例！剴剴案社工過失致死判刑2年…基層憂恐無人敢當社工

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2026報稅／增僱、加薪優稅 避四地雷

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

中小企業申報營所稅可善用「增僱員工或加薪」租稅優惠。勤業眾信國內稅務資深會計師徐瑩瑩提醒企業在申報前應掌握適用條件、排除情形及申請時點，避踩四大地雷。

依規定在「增僱員工」方面，企業須新增聘僱一定人數的基層員工，且對象為24歲以下或65歲以上本國籍員工；其次，企業整體薪資給付總額須較前一年度增加，且員工薪資不得低於最低工資。符合條件者，可將新增員工薪資支出以200%列為費用，從當年度營利事業所得中減除，達到節稅效果。

至於「加薪」優惠則適用於既有員工。企業調高本國籍基層員工的平均薪資，且增加部分非來自最低工資調整，可將增加的薪資以175%加成減除。

企業最常踩到的第一個地雷是「條件認定錯誤」。不少企業誤以為只要有請人或加薪就能適用，但實際上還須同時符合年齡、國籍、基層員工認定及整體薪資成長等條件，缺一不可；其次，是將最低工資調升帶來的薪資增加納入優惠範圍，但法規已明確排除。

第三個地雷則是「重複適用優惠」。部分企業在同一年度同時有增僱與加薪情形，卻未區分薪資來源，導致同筆薪資同時套用兩項優惠；第四是忽略整體薪資總額須成長的規定，若企業因調整結構導致總薪資未增加，也無法適用。

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