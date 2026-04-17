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2026報稅／企業投資支出 兩策略節稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

《產業創新條例》第10條之1去年完成修法，擴大投資抵減，今年5月企業申報營所稅首度適用。專家建議營利事業，可掌握「雙軌節稅」與「抵減率選擇」兩大關鍵策略，有機會將節稅效益最大化，是今年稅務規劃重點之一。

產創條例第10條之1修法有三大重點。首先，適用期間延長至2029年底；其次，適用範圍由原本的智慧機械、5G與資安，首度擴及AI及節能減碳設備，呼應產業數位轉型與ESG趨勢；第三，投資抵減的支出上限由10億元提高至20億元，對大型資本支出企業而言，節稅誘因明顯提升。

勤業眾信國內稅務負責人張瑞峰指出，在申報策略上，企業首先應掌握「雙軌疊加」的節稅撇步，依規定，符合條件的投資可適用產創條例10-1條，抵減營利事業所得稅，最高可達5%；同時，若以未分配盈餘投資，也可適用產創條例23-3條，免徵5%未分配盈餘稅。

換言之，同一筆投資支出可同時享有投資抵減、列未分配盈餘減項兩項租稅優惠，達到雙重節稅效果，是目前最具效益的報稅方式之一。

為鼓勵企業以盈餘從事實質投資，產創條例23-3條規定，公司因經營本業或附屬業務所需，於盈餘發生年度次年起三年內用於實質投資，且實際支出金額合計數達100萬元，可將該投資金額列為未分配盈餘減項，降低未分配盈餘稅，企業可評估適用情形，與投資抵減並用。

其次，抵減率選擇也是影響節稅效果的關鍵。張瑞峰指出，產創10-1條提供「5%當年度抵減」與「3%分三年抵減」兩種方式。

若企業當年度獲利高，應納稅額較高，選擇5%一次抵減，可立即降低稅負；但若當年度獲利有限，或預期未來三年獲利有成長空間，則可採3%分年抵減，避免受到抵減額不得超過當年度應納稅額30%、併用其他投資抵減則為50%的限制，影響節稅效果。

新制雖然優惠加碼，但仍應留意適用條件與時程。勤業眾信稅務部國內稅務協理簡嘉宏提醒，最關鍵的是「訂購時間」認定，若企業在2024年12月31日前訂購設備，即使於2025年後才交貨，仍僅能適用舊制規定，包括支出上限為10億元，尚不能提高至20億元，且無法追溯適用新增的AI或節能減碳項目。

新制也新增交貨期限限制，原則上須在訂購後兩年內完成交貨或服務提供，最長可申請延長至四年。簡嘉宏進一步指出，若企業原本交貨期限已屆滿，或將於修法後六個月內到期，可把握過渡條款申請展延，這段期間將成為補救的重要黃金期。

此次產創條例修正同步強化數位轉型與節能減碳誘因，政策方向明確。勤業眾信建議，企業應提早盤點投資時程與金額，並結合獲利預測，選擇最適抵減方式，同時備妥相關文件，以確保符合適用條件，才能在申報時真正享受到最大節稅效益。

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