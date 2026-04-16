高資產家族傳承不只分錢 安永揭這四大難題最常見

面對世代交替、跨境資產流動頻繁，以及全球稅制愈趨複雜的環境，高資產家族如何在合法合規前提下，同時兼顧資產保全、家族和諧與企業永續，已成為當前關鍵課題。安永聯合會計師事務所16日攜手臺灣國際信託與資產規劃協會（STEP）舉辦「全球家族企業傳承策略高峰論壇」，聚焦跨世代與跨境資產規劃，從公司治理、婚姻法律、國際稅務到海外不動產等面向，提出系統化的傳承策略與實務解方。

在公司治理方面，安永家族辦公室副總經理張啓晉指出，許多創業第一代在規劃接班時，常面臨子女接班不確定、股權分配難以兼顧公平，以及提早交棒可能失去控制權等壓力；同時，也擔心未來因離婚或繼承問題，導致股權流入非家族成員。

張啓晉建議，透過閉鎖性公司制度與章程設計，可彈性安排股東權利與決策機制，讓企業主在過渡期間仍保有關鍵決策權，並透過事前規範降低股權外流風險，確保企業經營權穩定交接。

在跨國婚姻帶來的法律風險上，浩信國際法律事務所律師劉思妤提醒，隨著跨國婚姻日益普遍，背後牽涉的法律問題也更加複雜，家族應及早規劃婚前協議，釐清婚姻期間財產分配權，並注意各國特留分制度與遺產安排差異，不同國籍與居住地適用的法律不同，往往影響權利主張與爭議處理，若未事前規劃，可能衍生跨境糾紛與財產風險。

針對具美國身分的家族成員，國際通商法律事務所助理合夥律師周修平指出，只要涉及美國籍或美國稅務居民，不論是所得稅、遺產稅或贈與稅，皆可能面臨高度複雜的規範與申報義務，甚至伴隨高額罰則。

周修平表示，隨著家族進入接班階段，信託架構在委託人過世後的調整與重組，成為重要課題，透過適當運用美國有限責任公司（LLC）、信託及合夥架構等工具，並評估是否保留或放棄美國籍，才能在合法前提下進行跨境資產配置與傳承。

至於海外不動產布局，和頓環球投資資深產品經理葉家豪指出，在國際政經變動與國內房市政策影響下，國人投資海外不動產的需求持續增加，但背後的稅務與管理成本不容忽視。

葉家豪建議，首先應建立完整的境外資產清單，掌握資產分布與風險；以美國市場為例，除直接持有不動產外，也可透過信託規劃，避免冗長的遺囑認證程序，或利用境外公司搭配LLC的雙層架構，兼顧投資效率與風險控管。

專家都認為，高資產家族在面對跨世代與跨境傳承時，已不能僅靠單一工具或單點規劃，而需整合法律、稅務與資產管理策略，提前布局並建立制度化架構，才能在兼顧合規的同時，達成資產穩健傳承與家族長期發展的目標。