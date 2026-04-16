2026報稅／臉書內容營利要課稅 小網紅5月三步驟申報綜所稅

許多個人網紅會利用網路平台分享美食旅遊、生活心情、時事評論，在臉書（Facebook）2024年啟用營利模式後，吸引更多網紅加入。財政部去年公布網紅課稅規定後，財政部賦稅署官員提醒，不管是臉書粉絲專頁或是個人頁面，只要開啟內容營利後有取得收益，在今年5月就需要申報綜所稅。

不管是臉書粉絲專頁或是個人頁面，甚至不需要帳號認證，只要符合營利條件，都可以運用發布的內容營利，直接將流量變現。臉書會參考影音素材、瀏覽次數、互動等相關收益資料，計算出每一篇的收益，並且按月發放以美元計將的收益。

以臉書為例，每一篇發文都會計算收益金額，以月結的方式，每月初結算上一個月的收益總額後，在下旬以美元匯出。官員指出，按月發放的每一筆美元收入都符合小網紅報稅的範圍，需要參考每月入帳時的匯率、收益來源的境內外比例來申報綜所稅，像是薪資所得是以逐月加總，在申報內容營利時也應逐月計算後加總申報。

步驟一、參考每月入帳時的匯率，逐計算。舉例來說，張小姐（化名）去年10月23日收到臉書內容營利1,000美元，假設收款當日銀行匯率為32元，因此就必須要依照當日匯率以新台幣3萬2,000元計。

步驟二、逐月計算我國來源網紅收入。以張小姐為例，她參考營利後台提供的「收益來源」，10月的收益3萬2,000元中，有9成來自境內觀眾、1成為境外觀眾，這時候就要將境內觀眾與境外觀眾分開計算。

境內觀眾部分為2萬8,800元，境內利潤貢獻度為100％，全數計入我國來源網紅收入為2萬8,800元；境外觀眾部分為3,200元，境內利潤貢獻度為50％，以半數計入我國來源網紅收入為1,600元，合計我國來源網紅收入3萬400元。再以當年度表演人適用費用率45％計算，扣除45％費用後，我國來源網紅所得1萬6,720元應申報綜所稅。

步驟三、非我國來源網紅收入依所得基本稅額條例申報。境外觀眾收入3,200元扣除掉已經計入我國來源網紅收入的部分後，剩下的半數為非我國來源網紅收入，也就是1,600元，扣除45％費用後計算海外所得，非我國來源網紅所得880元應依規定申報個人最低稅負。

另外，在啟用營利模式時，必須要填寫「W-8BEN表格」稅務表格，不少人誤解這有稅務代申報與代扣的功能。官員強調，這份表格主要是非美國稅務居民要免除美國相關稅務的聲明，但個人透過平台發布內容，平台從個人發布內容帶來的效益來計算利潤，並發放分潤給個人，仍符合國內小網紅報稅範圍，仍要記得將分潤申報所得稅。