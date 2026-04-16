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娛樂稅草案部分擬免徵 侯友宜：財政穩健是地方盼望

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席「重生奇蹟－OHCA康復3000人感恩活動」。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天出席「重生奇蹟－OHCA康復3000人感恩活動」。記者葉德正／攝影

立法院昨完成娛樂稅法修正草案初審，朝野對電影、藝文表演、競技比賽等免徵娛樂稅達共識，不過娛樂稅是地方稅收之一，新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，財政穩健一直是地方最重要的盼望，中央在做任何的調整時，要考慮地方的財政，到底未來在整個規畫上會不會受到影響，且希望能有一致性。

侯友宜說，希望面對中央的相關調整，都希望對地方重要的稅收，也能穩定往前走。財政對地方來說，很重要的稅收也能夠穩定的往前走

新北 立法院 娛樂稅

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