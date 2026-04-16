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營所稅查更細了！勤業眾信點出企業列報費用這些眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐瑩瑩。業者提供
勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐瑩瑩。業者提供

稽徵機關近期啟動2024年度營利事業所得稅結算申報查核，查核重點明顯轉向「實質審查」。勤業眾信提醒，企業即使備齊發票、合約與付款證明，仍不足以確保費用可全數認列，稅局現在更重視費用是否與業務相關、是否具備必要性與合理性，若無法說明清楚，仍可能被剔除，補稅風險提高。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部資深會計師徐瑩瑩觀察，隨著台灣企業規模擴大、營運成熟，稽徵機關查核方式也愈趨細緻。過去企業只要提出統一發票、合約及支付證明，通常即可通過基本審查，但現在僅符合「形式要件」已不夠，還須進一步證明該筆支出確實為經營本業或附屬業務所必須。

依據《所得稅法》第38條及查核準則第62條規定，與本業無關或屬家庭、個人性質的支出，不得列為公司費用。早期查核多聚焦於明顯不符規定的案例，例如將個人消費、家庭開支或海外子公司人員費用列入公司支出等。但近年查核標準已進一步提升，開始強調「與業務相關性」的實質認定。

例如財政部曾查核某公司列報420萬元交際費，雖未超過法定限額，但其中一筆90萬元支出為購買沙發，公司僅提出發票，卻無法說明用途與業務關聯，也未提供相關佐證資料，最終遭剔除，顯示即使金額合理、憑證齊全，仍須說明用途與業務關係。

徐瑩瑩指出，「與業務相關」本來就是費用認列的前提條件，且在多項查核準則中已有具體要求，例如旅費支出，須提供詳細出差報告，載明地點、對象與內容，證明與營運有關；佣金支出則須依契約及居間仲介事實認定，而非僅憑發票或收據。

目前多數企業在憑證準備上已無太大問題，面對查核時也能提出發票、合約與銀行往來資料，但這些僅能證明交易存在，無法完全證明支出合理性，稅局除針對明確規範的費用項目查核外，也會進一步詢問其他費用是否具備業務關聯。

實務上，與收入直接相關的費用最容易證明，例如物流業租用倉庫的租金；有具體成果的支出，如委託會計師查核財報的費用，也較容易認列；至於廣告費等間接效益支出，則可透過投放對象等資料佐證，但像後勤人事、行政雜支等固定成本，由於與營收連動性低，反而最容易成為查核重點，尤其在公司獲利下滑時，更可能被質疑支出的必要性。

此外，關係人交易的查核標準更為嚴格。若企業支付關係企業行政服務費，除需證明對方確實提供服務外，還須說明與公司內部人員職能未重疊、服務具必要性，並證明收費合理，例如提出移轉訂價報告或市場行情作為依據，否則容易遭質疑虛列費用。

徐瑩瑩建議，企業應在日常入帳時就同步蒐集完整證明文件，不僅要證明交易存在，更要強化其必要性與合理性的說明，特別是金額較高或較難舉證的固定支出，應提前準備替代資料或補充說明。雖然會增加帳務處理負擔，但有助於符合相關法規對帳簿憑證保存的要求，同時降低日後遭稅局剔除費用、補稅的風險。

所得稅 營所稅

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