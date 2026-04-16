一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

台南市一名張先生名下擁有2間房產，過去誤以為只有「直系血親」設籍才能適用地價稅自用住宅優惠稅率，因此僅將本人與配偶設籍的其中一處申請優惠，另一間由岳父設籍的房屋則長期適用一般用地稅率、稅負較高。直到近期向台南稅務局詢問後才發現，「直系姻親」設籍同樣符合資格，隨即補申請，成功讓另一處房地也改按優惠稅率課稅，省下不少稅金。

稅務局指出，依據土地稅法第9條規定，自用住宅用地的適用範圍其實比一般人想像更廣。只要符合條件，地價稅即可按千分之2的優惠稅率課徵，相較一般用地稅率千分之10起跳，稅負至少差4倍以上。

進一步說明適用條件，首先是設籍要件，土地所有權人本人、配偶或直系親屬，需在該地完成戶籍登記；其次是使用限制，該房地不得出租，也不能作為營業用途。至於「直系親屬」的認定，除了常見的父母、子女等直系血親外，也包含岳父母、媳婦等直系姻親。

以張先生的案例來看，雖然他沒有子女、父母也已過世，但只要岳父戶籍設在第二間房屋，且該房地符合自用條件，就同樣可以申請適用優惠稅率，不必再負擔較高的一般地價稅。

稅務局提醒，地價稅自用住宅優惠稅率的申請期限為每年9月22日前，若遇假日則順延。民眾若家中房地已有直系親屬設籍，建議重新檢視是否符合相關規定，避免因誤解法規而錯失節稅機會。