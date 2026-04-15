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投資抵減關鍵期限來了 勤業眾信提醒三大申報重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供
勤業眾信國內稅務服務負責人張瑞峰資深會計師。業者提供

隨著企業加速投入研發創新與數位、淨零轉型，政府透過《產業創新條例》提供投資抵減機制，讓企業可在符合條件下減少部分營所稅負擔。隨著2025年度營所稅結算申報期將至，勤業眾信資深會計師張瑞峰15日提醒，無論是第10條研發支出，或第10條之1設備與技術投資抵減，都設有明確申請期限與認列規範，企業應提早準備資料並在期限內完成申請，否則將喪失適用資格。

在申請時程方面，不同條文適用規定略有差異。若適用第10條研發投資抵減，企業須在營所稅申報期間開始前三個月至申報截止日內提出申請，以曆年制企業為例，申請期間為2026年2月至5月31日（順延至6月1日）。至於第10條之1涉及智慧機械、5G、資安或減碳等投資，則需於申報期間開始前四個月至截止日內，透過經濟部線上系統完成登錄與文件上傳（約為2026年1月至6月1日）。此外，企業除向主管機關申請外，也必須在營所稅申報時填報租稅減免明細並檢附文件，若未在期限內完成，依法不得補件，將無法適用優惠。

就研發支出認列（第10條）而言，實務上有多項常見誤區。首先，申請抵減的研發支出，須扣除政府補助及研發收入，例如企業將研發成果提供關係企業使用並收取費用，相關收入必須自支出中減除。其次，僅限專職從事研發工作的全職人員薪資，才能納入抵減範圍，若研發人員長期派駐海外，可能被認定未在台從事研發而遭剔除；行政、測試或市調等非研發人員薪資，也不得列入。另方面，例行性檢驗費用（如安規測試）同樣不得適用，至於研發用耗材與原料，則須具備完整進出紀錄並可對應研發計畫，才能認列。

至於第10條之1的投資抵減，適用範圍涵蓋企業自行使用的智慧機械、5G系統、資安設備、人工智慧或節能減碳相關軟硬體與技術服務。勤業眾信協理李奕萱指出，向外購置的支出僅限設備價款、運費與保險費，不包含土木工程、管線配置、教育訓練或後續維護費用；若委外製造，則可包含企業自行負擔的部分生產成本。另外，企業購買軟體授權並依會計準則認列為無形資產者，也可納入投資抵減範圍。

此外，企業在適用第10條之1時，也須特別留意訂購與交貨時程。針對2025年起訂購的新案，必須在訂購次日起2年內完成交貨或技術服務，並於完成當年度申請抵減，若有特殊情況可申請延長一次、最長2年。至於2024年底前訂購的案件，若於2025年後交貨，仍可適用舊制規定，但需在2年內完成，且投資抵減上限為10億元，並與新制合併計算總額不得超過20億元。若原訂完成期限已屆滿或即將屆滿，企業須在2026年5月27日前提出展延申請，以免影響適用權益。

營所稅

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