電影、藝文表演、競技比賽免徵娛樂稅 娛樂稅法修正通過初審

立法院財委會15日初審通過「娛樂稅法」部分條文修正草案，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅；至於高爾夫球場、舞廳或舞場及其他經公告者，授權由地方政府決定是否課徵娛樂稅。

行政院院會在2024年9月通過財政部擬具的「娛樂稅法」部分條文修正草案，草案內容中除了高爾夫球場上限稅率維持20％不變，其餘上限稅率至少折半，例如電影及職業性歌唱等最高稅率15％、各種競技比賽最高5％等；同時增訂授權給地方政府，可自行衡量停徵藝文活動及競技比賽娛樂稅。

財委會15日排審行政院函請審議的財稅法部分條文修正草案，以及朝野立委所提的財稅法部分條文修正草案等案。由於娛樂稅為地方稅、是地方自治重要財源之一，過去也討論過娛樂稅的存廢，財政部長莊翠雲曾表示，過去外界認為娛樂稅有些項目不合時宜而提出來討論，甚至有人認為現在與當初的時代背景不同，應該要廢止娛樂稅

參考財政部提出的草案，在草案中，電影上限稅率最高法定稅率一律降為15％；職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演及夜總會之各種表演降至15％；戲劇、音樂演奏及非職業性歌唱、舞蹈等表演降至2％；各種競技比賽降至5％；舞廳、舞場從降為50％；其他經財政部公告屬提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者，最高不得超過25％。

今天在逐條審查時，朝野立委皆認為應廢除娛樂稅，民進黨立委郭國文表示，財政部把正當休閒當成特種營業管理，財劃法修正後，地方統籌分配稅款增加4,165億元，完全可以彌補廢除娛樂稅20幾億元的稅損缺口。

國民黨立委林思銘指出，現行娛樂稅課徵場所都是民眾常去休閒的地方，並非全部都是奢侈活動，就像高爾夫球已經是全民運動。國民黨立委賴士葆也說，娛樂稅是在1942年制定，現在政府要發文化幣、運動幣促進民眾支持藝文休閒產業，卻同時要課徵娛樂稅，這樣很奇怪。

朝野立委與財政部達成共識，初審通過娛樂稅法部分條文修正草案，刪除電影、職業性歌唱、說書、舞蹈、馬戲、魔術、技藝表演、夜總會、戲劇、音樂演奏、非職業性歌唱、舞蹈等表演，以及各種競技比賽的娛樂稅。

其他包括舞廳或舞場調降最高稅率至50％、高爾夫球場維持不變，以及其他經財政部公告屬娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動供人娛樂者等罪刀不得超過25％，並增訂由地方政府可以視需要，停徵以上各款規定課稅項目的娛樂稅，提經地方議會通過，報財政部備查。