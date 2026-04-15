照顧獨居鄰居拿不到遺產？律師提醒「善心不等於繼承權」

青年「阿明」長期無私照顧鄰居獨居老人「老陳」，不僅陪伴其生活起居，更自掏腰包支應其開銷。老陳過世後，阿明是否能分得遺產？這引發了兩岸法律關於「遺產酌給請求權」的深度討論。

台灣法律：僅限「生前被扶養者」

依照台灣民法第1149條，遺產酌給的對象必須是被繼承人生前繼續扶養之人。換言之，法律保障的是「被照顧的人」。案例中，阿明是「照顧者」而非「被照顧者」，在台灣法律架構下，他無法請求酌給遺產。

大陸法律：重視扶養事實的彈性

反觀大陸《民法典》第1131條，其規定較具彈性。除了被扶養人外，「繼承人以外對被繼承人扶養較多的人」同樣享有分配權。這意味著阿明這類長期付出的照顧者，在大陸法律環境下，有機會主張酌情分得遺產權。

兩岸律師楊軒廷籲：預立遺囑才是保障王道

若有心將遺產留給長期照顧自己、卻無血緣關係的人，最保險的做法是趁意識清楚時，透過專業律師協助預立遺囑或進行遺贈規劃。

單憑『扶養事實』在法律上的認定仍有其侷限與爭議，提早規劃才能確保生前的遺願確實履行，避免讓照顧者的善心，最終在法律面前落空。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。