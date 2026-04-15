蔣萬安新政「節能降稅」住戶無感？老屋難達標看得到吃不到

台北市長蔣萬安接連推出新政，其中全國首創「節能降稅」，取得建築能效標示第1級以上的房屋，可享房屋稅標準單價減徵5%。議員指出，高總價的新成屋易達標，但北市有6、7成是老房屋，民眾對此政策無感、看得到吃不到。北市財政局指出，將跨機關合作加強合作。

議員林珍羽在北市議會民政委員會財政局工作報告時指出，出北市推動「節能降稅」，全國首創，受惠的對象要取得「高能效標示」，例如淨零、零碳建築，但通常是高總價的新成屋，或是指標性的建案，但要知道台北市老舊建築多，對這項新政完全無感。

議員顏若芳也指出，像北市中山、大同區，超過50年的房子占多數，住老公寓的人，是個人自己申請、還是要透過管委會申請？居住的長者，該怎麼申請？要申請能效標章，還要評估減免5%，是否划算？老房子多數都沒有管委會，這項政策可能會變成立意良善，但看得到、吃不到。

議員徐弘庭說，自己住50年老公寓，住新房子的有房屋稅減免，但老公寓比較危險，卻無法申請標章，這項政策的目的在哪裡？理論上應不是針對新房子，新房子「與生俱來」就有。

議員詹為元指出，老房子現在的消防安檢、公安申報，已經搞得住戶七葷八素，更不要談如何去申請節效標示，而且申請可能很複雜，老舊的建物要升級，其實最好的方式是和建管處合作，在做老屋整建維護時，把節能減稅一併做政策宣導，會更有效益。

財政局指出，中央自111年起建構建築能效標示，以耗能量大的辦公服務類建築優先推動，住宅則自114年7月1日起推動，目前取得建築能效標示案件，以辦公類建築居多。

稅捐處科長周光輝指出，建築能效評估3個主要重點，第一個是空調系統，如冷氣、通風系統用電效率；第二個是建築外殼，如牆面、屋頂、門窗的隔熱效果；第三個是照明系統，如燈具是否節能、省電等，不論新舊建築物，凡取得前述建築能效標示者，均可適用房屋標準單價減價5%的租稅優惠。

另外，申請人包括起造人、所有權人、管理委員會，可透過節能設計或設備汰換，採「先評定、取得認可證書、內政部通報減稅」。申請方式首先須向財團法人台灣建築中心申請評定能效等級，而拿到評定書後，再向內政部建築研究所申請認可並取得建築能效標示證書。

稅捐處表示，為加強宣導新制，今年房屋稅開徵繳款書加註建築能效標示減稅說明，也正與北市建管處洽談跨機關合作，研議透過建管處向申辦建築執照或老舊房屋修繕補助業務等民眾宣導，提供如何申請建築能效標示及減稅資訊。