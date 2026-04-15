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想賺夾娃娃機商機前注意 漏做這件事最高要吞15萬元罰單

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
即使店內只擺放一台24小時選物販賣機（夾娃娃機），也必須辦理娛樂稅代徵與報繳程序。記者洪子凱／攝影
即使店內只擺放一台24小時選物販賣機（夾娃娃機），也必須辦理娛樂稅代徵與報繳程序。記者洪子凱／攝影

夾娃娃機開店也要先辦稅籍登記。台南市稅務局提醒，只要提供娛樂設施並向民眾收費，就屬於娛樂稅課徵範圍，業者必須在「開業前」完成登記並辦理代徵報繳手續，否則一旦被查獲，最高可處15萬元罰鍰。

稅務局指出，近期有民眾看準夾娃娃機熱潮，租下黃金店面開業，未料營業不到兩週，就因未辦理娛樂稅籍登記遭檢舉，面臨裁罰。這類案例並不少見，主要原因在於業者誤以為設備規模小或屬販賣性質，就不需要課稅。

依規定只要是提供娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動，並向消費者收取費用，就屬於娛樂稅課徵範圍。稅務局進一步說明，除了專門的夾娃娃機店外，像是超市、雜貨店、便利商店、小吃店、書局甚至診所內，常見設置的夾娃娃機、電動搖搖馬等投幣式設備，不論是自行經營或提供他人寄放，只要供民眾付費使用，就屬於娛樂稅法所稱「提供娛樂設施供人娛樂」。

稅務局強調，即使店內只擺放一台設備，也必須依法辦理娛樂稅代徵與報繳程序，不能因規模小而忽略相關規定。

此外，雖然娛樂稅本身稅負不高，但違規的罰鍰相對不輕。若未在開業前完成登記及相關手續，經查獲將處新臺幣1萬5,000元以上、15萬元以下罰鍰。稅務局提醒，有意投入相關產業的業者，務必先了解規定並完成申請，以免一開業就踩雷。

娛樂稅

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