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房地三稅 北市全上揚

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部昨（14）日公布房地交易相關稅收。3月契稅轉為年增逾一成，土增稅3月年減12.7％，減幅收斂，房地合一稅年減8.7％，與前月大致持平。以六都觀察，台北市是唯一房地三稅皆呈正成長的直轄市，3月土增稅、契稅、房地合一稅分別年增27.2％、57.8％、5.6％。

對照交易資料，3月六都買賣移轉棟數呈現年、月雙增，買氣雖未脫離低檔，但已不如往常低迷，後續仍待觀察。

據統計，3月契稅實徵17億元，年增11.7％、月增85.8％，呈現年月雙增。以縣市觀察，增加較多的是苗栗縣、台北市及新北市，主因有大額案件挹注，減少最多的是台中市。

累計1到3月實徵40億元，年增7.5％，增加較多的為新北市、苗栗縣及台南市。

土增稅3月實徵61億元，年減12.7％；若與上月相比，受到春節連假的季節性影響，月增幅達57.6％。觀察各縣市，以台中市、桃園市減少較多，年增最多的是台北市。累計1至3月實徵166億元，年減15.7％，其中以台中市、新北市及桃園市減少較多。

房地合一稅3月實徵40億元，較上年同月減少4億元，年減8.7％，減幅較前一個月大致持平。各縣市增減不一，減少較多的是桃園市、台南市，增加較多的是新北市、新竹市。

累計1至3月房地合一稅實徵94億元，年減6.9％，台中市及桃園市減少較多，增加較多的則是雙北。

北市 財政部 苗栗縣

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