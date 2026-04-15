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2026報稅／海外所得 課最低稅負

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

AI熱潮席捲全球，投資人布局愈來愈多元。同一申報戶納稅人若全年海外所得達100萬元，就必須全數納入基本所得額，課徵最低稅負。

安永稅務服務部營運長林志翔提醒，海外投資所得不會自動出現在國稅局的所得清單中，民眾5月報稅時，須自行申報，並納入基本所得額計算基本稅額（最低稅負），若忽略申報，恐面臨補稅風險。

在所得認定上，林志翔說明，海外基金配發的收益屬於海外所得，實務上需視基金投資標的性質，區分為海外利息或海外營利所得；若是贖回或轉讓基金所產生的價差，則屬於海外財產交易所得；至於海外債券，配息屬於海外利息所得，買賣價差同樣列為海外財產交易所得。

報稅時，納稅人除計算一般綜所稅外，也要注意最低稅負制規定。安永家族辦公室副總經理林信行解釋，首先，要先計算一般所得稅額，再計算基本稅額；若基本稅額較高，就要補繳差額，基本稅額計算方式，是將綜合所得淨額加上海外所得等項目後，扣除目前750萬元的免稅門檻，再按20%計算。

另外，海外所得有項關鍵門檻，當同一申報戶全年海外所得達100萬元時，就必須全數納入基本所得額計算，舉例來說，若綜合所得淨額為700萬元，海外基金配息160萬元，合計860萬元，扣除750萬元免稅額後，剩餘110萬元，再乘以20%，基本稅額為22萬元；若一般所得稅額高於22萬元，則無須再補稅。

林信行提醒，海外所得若已在來源國繳稅，可在一定限額內扣抵，但須保留當地納稅證明。

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