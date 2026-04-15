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2026報稅／加密貨幣收益 別漏報

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

隨著比特幣等加密資產價格波動加劇，加上美國總統川普近期釋出支持加密貨幣的政策訊號，市場關注虛擬貨幣投資。安永稅務服務部營運長林志翔提醒，台灣專法雖尚未三讀，但加密貨幣交易所得已納入課稅範圍，若未依法申報，恐面臨補稅與罰鍰風險。

財政部過去就已開始查核相關交易，專家認為，隨著稅務機關持續掌握交易資料並提升查核技術，未來查稅趨勢只會更嚴格。

在制度上，加密貨幣分為兩類，若具證券性質，視為有價證券，若不具證券性質，則視為商品。多數投資人買賣比特幣，通常屬於後者，也就是以「財產交易所得」課稅，須依實際交易價格計算損益。

個人方面，買賣非證券型加密貨幣，須併入綜所稅申報，但不適用最低稅負制；證券型則停徵所得稅。企業則需將相關收益納入營利事業所得課稅，證券型資產另涉及最低稅負制規定。也就是，不同身分與資產性質，會影響最終課稅方式。目前加密貨幣在稅制上，會依其性質不同而有不同課稅方式。

此外，現行規範仍以「買賣交易」為主軸，對於空投、分叉、挖礦等新型態所得，尚未有完整明確課稅指引。安永家族辦公室副總經理林信行指出，隨著交易型態日益多元，未來相關規範勢必持續調整，投資人更需留意交易時點、入出金認定及相關成本計算，也都可能影響所得金額，增加申報複雜度。

林信行建議，投資人應建立交易紀錄、妥善保存相關資料，並主動計算與申報所得；若交易型態較為複雜，應及早尋求專業協助，以降低補稅及受罰風險。

美國 川普 虛擬貨幣

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