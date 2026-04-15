2026報稅／買賣黃金獲利 兩方式申報

去年金價一路攀高，帶動黃金、白銀、鉑金等貴金屬交易熱度升溫，5月報稅季將至，專家提醒，去年若有賣出金飾、金條，或透過黃金存摺賺取價差，只要有獲利都要主動報稅，且不同交易型態在稅制認定上完全不同，別以為稅局查不到。

安永稅務服務部營運長林志翔提醒，實體黃金與貴金屬多屬「一時貿易之盈餘」，須併入綜所稅中的營利所得；黃金存摺則屬「財產交易所得」，不僅計算方式不同，也無法用推計所得方式申報，民眾若搞錯，恐面臨補稅甚至罰鍰風險。

首先，就實體黃金與貴金屬而言，林志翔說明，一般民眾若非以營利為目的，出售金條、金飾或白銀、鉑金等，依法仍屬一時貿易行為，其獲利須列為綜所稅中的營利所得。

所得計算方式可分為兩種情況，若可提出取得成本與相關費用證明，則以出售價格減除成本與必要費用計算實際所得；若無法提出證明，例如來源為贈與、繼承或年代久遠，像是長輩流傳下來的金飾等，則可按出售金額的6%推計為所得。

申報方式上，去年若有這類所得，今年5月就要併入綜所稅申報，適用稅率為5%至40%。林志翔提醒，民眾若將黃金賣給銀樓業者，相關交易資料通常會由業者申報給國稅局，並可能顯示在個人所得清單中，並非外界以為的「查不到就不用報」，仍須依法申報。

至於透過銀行操作的黃金存摺，安永家族辦公室副總經理林信行解釋，性質與金飾、金條完全不同，黃金存摺買賣屬於財產交易所得，計算方式為出售價格減除取得成本及相關費用，與股票、房地等財產交易類似，且因交易紀錄相對完整，無法適用6%推計所得。

成本認定上，納稅人可採個別辨認法，或選擇先進先出法、加權平均法、移動平均法等方式計算，若交易結果為虧損，還可在當年度或未來三年內，扣抵其他財產交易所得，具有一定節稅效果。

不過，黃金存摺也有一項常被忽略的特點，即銀行並非所得稅法規定的扣繳義務人，不會主動提供扣繳憑單或通報交易資料給國稅局，因此相關所得或損失，須由納稅人自行整理並申報，也就是說，雖然交易紀錄都在帳戶中，但報稅責任仍在個人，若未申報，仍可能被補稅處分。

林信行建議，民眾平時應妥善保存買賣憑證與成本資料，避免因資料不足只能採較不利的推計方式計算所得，同時也能降低申報錯誤風險，確保報稅合規。