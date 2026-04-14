3月總稅收年增28% 證交稅翻倍實徵535億元創新高

財政部今天公布3月全國賦稅收入初步統計，在台股交易動能創新高帶動下，單月證交稅實徵淨額535億元，年增316億元，雙雙寫下歷年單月新高紀錄，年增1.4倍；累計前3月證交稅實徵淨額1237億元，亦為歷年單季新高。

財政部今天公布3月全國賦稅收入初步統計概況，3月實徵淨額2989億元，創歷年同月新高，年增率達28.6%，其中又以證券交易稅增加316億元、營業稅增加211億元，以及綜合所得稅增加161億元較多。

財政部統計處副處長劉訓蓉回顧，隨著2月底中東戰爭爆發，3月台股呈現震盪走弱、價跌量增格局，3月上旬因美伊衝突升溫，台股連日重挫，加權指數跌破33000點，不過3月中旬隨著市場預期戰事降溫，油價短暫回落，加上人工智慧（AI）題材帶動，3月11日大漲1342點，為目前史上第4大漲點。

劉訓蓉說，3月下旬因戰事反覆，衝擊市場信心，指數又再度重挫約1800點，整體來看，3月底收在31722.99點，較2月大跌3691.5點，月跌點創歷史新高，跌幅10.4%。不過股市交易仍然相當熱絡，3月上市上櫃股票平均每日成交值為9214億元，續寫歷史新高，年增1.3倍。

劉訓蓉表示，3月證交稅實徵淨額535億元，年增316億元，雙雙創下歷年單月新高紀錄，年增幅達1.4倍，連續8個月正成長。前3月證交稅實徵淨額1237億元，也刷新歷年單季新高紀錄，年增幅達1.2倍，為民國94年以來同期新高。

她也提到，4月至今台股交易動能熱絡，平均日成交值達9480億元，又突破3月紀錄，不過因股市上下震盪非常大，呈現急漲急跌，因此後續還需要再觀察。

其他呈現年增稅目部分，3月營業稅實徵淨額1320億元，創歷年單月新高，年增19%，主要是因內需穩定，加上資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，不過出口暢旺，適用外銷零稅率營業人申請退稅亦增，抵銷部分增幅。

3月除了證交稅、期交稅、營業稅創歷年單月新高，綜所稅、遺產稅、牌照稅均改寫同月新高紀錄。其中，3月綜所稅實徵淨額510億元、年增46.1%，主因薪資所得扣繳稅款增加。

觀察各級政府賦稅收入概況，前3月中央政府賦稅收入實徵淨額3512億元，占分配預算數124.7%；因新版財政收支劃分法開始施行，營業稅劃歸中央政府比率大幅調降，不過，證交稅收大幅成長，互抵後實徵淨額僅較去年同期減少9.1%。地方政府則因中央統籌分配稅款增加，實徵淨額2794億元，年增1.1倍。