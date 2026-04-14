財部：前3月土增稅衰退12.7% 台中市跌幅六都最深

財政部今天公布全國賦稅收入統計，3月不動產相關稅目增減互見，其中以土地增值稅年減12.7%減幅較大，實徵淨額新台幣61億元，為99年3月以來同月新低，多數縣市均呈現負成長，六都之中以台中市年減47.2%最多。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，3月不動產相關稅目呈現增減互見，其中土地增值稅、個人房地合一稅分別呈現年減12.7%、8.7%，契稅則轉為年增11.7%。

觀察個別稅目表現，受到房地交易量及大額稅款案件減少等因素影響，3月土地增值稅實徵淨額為61億元，為99年3月以來同月新低，多數縣市呈現負成長，六都之中以台中市、桃園市減少較多，分別年減47.2%、16.6%，年增最多的是台北市，年增27.2%，主要因大額案件增加比較多。

劉訓蓉說明，前3月土地增值稅實徵淨額166億元，仍為99年以來同期新低，年減15.7%，以台中市、新北市、桃園市減少較多。

契稅方面，劉訓蓉表示，3月實徵淨額17億元，呈現年月雙增，各縣市互有增減，增加比較多的是苗栗縣、台北市、新北市，主要是因有大額案件挹注，減少最多的則是台中市。

前3月契稅實徵淨額40億元，年增7.5%，增加較多的是新北市、苗栗縣、台南市，減少最多的仍是台中市。

個人房地合一稅方面，劉訓蓉表示，3月實徵淨額40億元，各縣市增減不一，減少比較多的是桃園市、台南市，新北市、新竹市增加較多；前3月實徵淨額94億元，年減6.9%，以台中市、桃園市減少較多，增加的仍是雙北市。