海外帳戶補報要留意 資誠示警「非故意性聲明」藏風險

美國國稅局（IRS）自2014年推出「簡化申報合規程序」，提供未申報海外金融帳戶與收入的納稅人一條較低成本的補報途徑。不過，資誠提醒，這項制度雖可降低罰款與刑事風險，實際上仍潛藏高度不確定性，尤其「非故意性聲明」的認定，是整個程序成敗關鍵，一旦判斷錯誤，反而可能引發稽查甚至刑責。

這項簡化程序主要分為兩種路徑。資誠解釋，第一是「簡化國內離岸程序」，適用於居住在美國的納稅人，需就未申報海外資產的最高餘額繳納5%罰款；第二是「簡化海外離岸程序」，適用於符合非居民條件者，可免罰款。無論採用哪一種方式，都必須補報最近三個年度的稅表、補交過去六年的海外金融帳戶申報（FBAR），並提交一份經偽證罪宣誓的「非故意性聲明」，說明過去未申報的原因。

其中，「非故意性聲明」被視為整個制度的核心。依IRS定義，非故意行為是指因疏忽、錯誤或善意誤解法律而未履行申報義務。納稅人需依個別情況提出具體且完整的說明，若僅以制式或空泛理由帶過，可能遭駁回，甚至被進一步調查。

這套制度仍存在多項風險。資誠說明，首先，一旦IRS認定納稅人並非「非故意」，不僅會拒絕申請，還可能轉為稽查或刑事調查；若明知違規卻仍聲稱非故意，更可能涉及偽證罪。其次，簡化程序結束後，IRS不會出具正式結案文件，代表案件在追訴時效內仍可能被重新檢視。再者，該程序僅涵蓋近三年稅表與六年FBAR，對於更早年度或其他國際申報義務的罰款問題，並無法一併解決。此外，採用國內離岸程序者須負擔的5%罰款，係以六年內最高海外資產總額計算，包含存款、信託及股權等，金額往往不小，且計算方式也容易產生爭議。

在實務判斷上，「不知需要申報」是最常見的理由。資誠美國業務負責人蘇宥人指出，法律上雖將善意誤解納入非故意範圍，但若納稅人對潛在風險「刻意不查」，也可能被認定為故意違規，「真的不知道」與「選擇不去知道」之間界線並不清楚，須依個案事實判斷。

舉例來說，若納稅人曾委託會計師卻未揭露海外帳戶，或刻意透過他人名義持有資產、避免留下美國聯絡資訊，都會削弱「不知情」的說法；反之，若是在移民前就持有海外帳戶，或因繼承取得資產卻未被告知申報義務，較有機會被認定為非故意。

此外，「完全不知情」與「疏忽」雖同屬非故意，但在說服力與IRS接受程度上仍有差異，納稅人若具財務背景或曾尋求專業協助，更需合理說明為何仍未履行申報義務。

簡化申報合規程序確實提供一條補救管道，但並非沒有代價或風險。蘇宥人提醒，納稅人若無法誠實且具體證明自身為非故意行為，可能面臨更嚴重的法律後果，因此，在評估是否採用該程序時，應審慎檢視自身情況，並尋求專業稅務與法律意見，以降低誤判風險、保障自身權益。