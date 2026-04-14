2026報稅／多口家族別擔心 普發現金一萬免列所得稅

5月即將迎來報稅季，不少家庭已經開始準備報稅資料。民眾擔心去年一家六口在普發現金就領了六萬，擔心影響報稅，財政部表示，依規定，自政府領取之補助及其他給與，免納所得稅，因此民眾取得政府普發之現金，免納所得稅。

黃先生（化名）在整理報稅資料的時候發現，今年報稅申報戶中，父母、夫妻、2名小孩在去年都領了普發現金一萬，合計6萬元，擔心這讓他剛好進入需要繳稅的級距。

財政部官員解釋，依據因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例第7條第1項規定，依該條例規定自政府領取之補助及其他給與，免納所得稅，因此民眾依該條例第3條第11款規定取得政府普發之現金，免納所得稅。

另外，有民眾擔心領取補發現金後，會影響包括身心障礙者生活補助費、國民年金、中低收入戶、甚至是老年農民福利津貼的資格。

官員強調，依規定自政府領取之補助及其他給與，免納所得稅，因此普發現金1萬元並不會列計於身心障礙者生活補助費審核之財稅資料中，所以不會影響民眾請領身心障礙者生活補助費資格，同樣也不會影響國民年金、中低收入戶、甚至是老年農民福利津貼的資格。

財政部國庫署表示，普發現金1萬元領取期限將於今年4月30日截止，目前預估有近40萬名符合資格民眾尚未領取，呼籲尚未領取的民眾務必把握期限，儘速完成領取，以維護自身權益。