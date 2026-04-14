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很多人都搞錯！夫妻贈與不課贈與稅 但這筆錢躲不掉

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
贈與稅與契稅分屬不同稅目，房屋只要因贈與移轉所有權，就屬於契稅課徵範圍。圖／123RF
贈與稅與契稅分屬不同稅目，房屋只要因贈與移轉所有權，就屬於契稅課徵範圍。圖／123RF

房屋贈與即使符合贈與稅免稅規定，也不代表可以免申報契稅。雲林縣稅務局提醒，房屋只要因贈與移轉所有權，就屬於契稅課徵範圍，民眾仍須依法申報並繳納契稅，常見誤以為「免贈與稅就不用繳契稅」，恐因此違規受罰。

稅務局表示，依《契稅條例》第2條規定，不動產因買賣、承典、交換、贈與、分割或因占有而取得所有權，均屬契稅課徵範圍，代表只要房屋所有權發生移轉，無論是否涉及金錢交易，都必須申報契稅。因此，將房屋贈與配偶、子女或兄弟姊妹，即使符合贈與稅免稅條件，也不代表免徵契稅。

稅務局進一步說明，房屋贈與案件，贈與人與受贈人雙方應於契約成立之日起30日內，向主管稽徵機關申報契稅，並按房屋評定現值的6%稅率課徵，簡單來說，贈與稅與契稅分屬不同稅目，適用規定各自獨立，不能因其中一項免稅，就誤認另一項也可免除。

此外，若未依規定期限申報契稅，將面臨怠報金處罰。稅務局指出，每逾3日將加徵應納稅額1%的怠報金，最高以應納稅額為限，但上限不超過1萬5,000元，若延誤時間過長，仍可能增加額外負擔。

稅務局提醒，民眾在辦理房屋贈與前，應先釐清相關稅負規定，尤其契稅與贈與稅分屬不同制度，避免因認知錯誤漏報或遲報，影響財產移轉安排並增加不必要的稅務成本。

贈與稅 免稅

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