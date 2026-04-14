月銷20萬以下免發票門檻擬調整 攤商憂恐釀「小吃通膨」

財政部正檢討稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點，其中，現行「月銷售額20萬元以下免開統一發票」，台中市議員黃馨慧指出，不少攤商憂心，值此國際經濟變動劇烈，制度改革若缺乏配套與時機評估，恐對攤商生計、民生經濟帶來衝擊，

根據規畫，中央將輔導全台約5300家月營收逾20萬元的小吃業者，逐步轉軌使用統一發票。黃馨慧指出，業者一旦納入開立發票體系，營業稅率將由1%提高至5%，且需負擔記帳、報稅及設備成本，對以薄利多銷為主的小吃產業而言壓力不小。

國民黨議員黃馨慧說，攤商向立委廖偉翔反映，相關成本最終恐轉嫁至消費者，形成「小吃通膨」。在整體景氣復甦力道仍有限、物價敏感度高的情況下，攤商怕漲價影響買氣又被罵，恐進一步壓縮民眾消費能力。

黃馨慧說，台中市小吃產業密集，從夜市攤商到知名店家皆為庶民經濟重要支柱，一旦政策上路，地方經濟首當其衝。她質詢市府是否已掌握潛在受影響業者數量與分布，並評估導入發票制度後的成本增幅及價格調整壓力。

對此，副市長黃國榮回應，相關稅制屬中央權責，市府將彙整意見向國稅局反映，並持續關注政策發展。他也表示，目前政策尚在規劃階段，距離正式實施仍有時間，市府會視情況協助業者因應。

黃馨慧批評中央，若未提前盤點基礎數據與規劃輔導措施，恐重演政策倉促上路引發產業反彈的情況。她建議，政府應提出具體配套，包括協助導入簡易記帳系統、提供設備補助與稅務諮詢，降低業者轉型門檻，避免出現歇業潮或地下化經營，甚至引發新一波物價上漲壓力。