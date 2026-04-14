快訊

LINE Pay刷起來！全台51處商圈、夜市消費享最高10%折扣 規則一次看

非典工作愈來愈受青睞？逾九成不想轉正職 專家揭2原因

美聯社：美伊最快16日重啟談判！巴基斯坦未必續辦 可能改在這國

聽新聞
0:00 / 0:00

月銷20萬以下免發票門檻擬調整 攤商憂恐釀「小吃通膨」

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員黃馨慧質詢指出，中央發票改革要有配套措施，以免損傷小吃經濟，又引發一波小吃通膨。記者陳秋雲/攝影
台中市議員黃馨慧質詢指出，中央發票改革要有配套措施，以免損傷小吃經濟，又引發一波小吃通膨。記者陳秋雲/攝影

財政部正檢討稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點，其中，現行「月銷售額20萬元以下免開統一發票」，台中市議員黃馨慧指出，不少攤商憂心，值此國際經濟變動劇烈，制度改革若缺乏配套與時機評估，恐對攤商生計、民生經濟帶來衝擊，

根據規畫，中央將輔導全台約5300家月營收逾20萬元的小吃業者，逐步轉軌使用統一發票。黃馨慧指出，業者一旦納入開立發票體系，營業稅率將由1%提高至5%，且需負擔記帳、報稅及設備成本，對以薄利多銷為主的小吃產業而言壓力不小。

國民黨議員黃馨慧說，攤商向立委廖偉翔反映，相關成本最終恐轉嫁至消費者，形成「小吃通膨」。在整體景氣復甦力道仍有限、物價敏感度高的情況下，攤商怕漲價影響買氣又被罵，恐進一步壓縮民眾消費能力。

黃馨慧說，台中市小吃產業密集，從夜市攤商到知名店家皆為庶民經濟重要支柱，一旦政策上路，地方經濟首當其衝。她質詢市府是否已掌握潛在受影響業者數量與分布，並評估導入發票制度後的成本增幅及價格調整壓力。

對此，副市長黃國榮回應，相關稅制屬中央權責，市府將彙整意見向國稅局反映，並持續關注政策發展。他也表示，目前政策尚在規劃階段，距離正式實施仍有時間，市府會視情況協助業者因應。

黃馨慧批評中央，若未提前盤點基礎數據與規劃輔導措施，恐重演政策倉促上路引發產業反彈的情況。她建議，政府應提出具體配套，包括協助導入簡易記帳系統、提供設備補助與稅務諮詢，降低業者轉型門檻，避免出現歇業潮或地下化經營，甚至引發新一波物價上漲壓力。

國稅局 記帳 台中市

延伸閱讀

央行優先穩匯 防輸入型通膨

「先買後付」開發票有眉角 涉及商家、消費者兩端交易 應依規定分別開立交付

觀光業籲賴政府苦民所苦 別關兩岸交流大門

中市建照展延3年掀爭議 購屋族看清楚以防權益受損

相關新聞

月銷20萬以下免發票門檻擬調整 攤商憂恐釀「小吃通膨」

財政部正檢討稽徵機關核定營業性質特殊營業人使用統一發票作業要點，其中，現行「月銷售額20萬元以下免開統一發票」，台中市議員黃馨慧指出，不少攤商憂心，值此國際經濟變動劇烈，制度改革若缺乏配套與時機評估，恐對攤商生計、民生經濟帶來衝擊，

很多人都搞錯！夫妻贈與不課贈與稅 但這筆錢躲不掉

房屋贈與即使符合贈與稅免稅規定，也不代表可以免申報契稅。雲林縣稅務局提醒，房屋只要因贈與移轉所有權，就屬於契稅課徵範圍，民眾仍須依法申報並繳納契稅，常見誤以為「免贈與稅就不用繳契稅」，恐因此違規受罰。

2026報稅／去年賣屋報稅 四步驟「體檢」

5月報稅季來臨，專家提醒，去年有出售老屋的民眾，今年報稅時要留意是否屬房地交易舊制課稅範圍，若有應併入財產交易所得申報，若提不出成本、交易等資料，可以財政部頒訂標準來課稅，專家建議可以四步驟自行「體檢」。

2026報稅／多屋族列房貸利息 有撇步

為減輕購屋族負擔，納稅人本人、配偶或受扶養親屬購買自用住宅所支付的房貸利息，只要符合三大條件即可在申報綜所稅時列舉扣除，但每一申報戶以一屋為限，多屋族若要聰明節稅，可挑選利息支出最高的來申報。

2026報稅／轉租當二房東 也要報所得

房東出租房屋須於每年5月申報綜所稅，全年租金收入扣除包括折舊、修繕費、地價稅、房屋稅等必要損耗後的餘額為所得額，專家提醒包租公、包租婆，常見像是押金利息、預收多年租金未列報等錯誤，另外「二房東」也要記得申報租賃所得。

報稅季到 租金支出申報年增2成 北市戶數及金額皆居冠

5月報稅季即至，透過申報租金支出省稅的租屋族年年成長。台灣房屋根據財政部資料，統計近年綜所稅租金支出申報數據，2023年度共有約3萬戶申報，比起前一年度2.6萬戶，年增約2成，而申報租金總金額也從2022年的25.5億元，突破30億元，年增21.1%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。