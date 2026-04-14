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2026報稅／轉租當二房東 也要報所得

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

房東出租房屋須於每年5月申報綜所稅，全年租金收入扣除包括折舊、修繕費、地價稅、房屋稅等必要損耗後的餘額為所得額，專家提醒包租公、包租婆，常見像是押金利息、預收多年租金未列報等錯誤，另外「二房東」也要記得申報租賃所得。

資誠家族企業暨財富傳承服務副總經理李南漢舉例，常見錯誤包括收取押金須依照郵局1年期定期存款利率計算利息，並併入租賃所得；若房客違約被沒收的押金或損害賠償，屬其他所得，應合併申報；如有預收租金，例如一次收取多年租金，應在「取得當年度」全額申報。

另外，民眾就算是轉租當二房東也要申報，二房東收取租金扣除給大房東的租金，中間差額屬租賃所得，同樣需要報稅。李南漢提醒，國稅局可透過租客申報租金支出或匯款紀錄等線索來查核，未誠實申報租金收入經國稅局查獲，將補稅並依規定處罰。

資誠稅務法律服務會計師歐陽泓則表示，民眾出租閒置空屋作當起房東，或將出租房屋內多餘空間再次轉租，這些出租房屋行為，都要在每年5月報稅時誠實申報綜所稅。

國稅局 報稅 房屋稅

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