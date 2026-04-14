2026報稅／轉租當二房東 也要報所得

為減輕購屋族負擔，納稅人本人、配偶或受扶養親屬購買自用住宅所支付的房貸利息，只要符合三大條件即可在申報綜所稅時列舉扣除，但每一申報戶以一屋為限，多屋族若要聰明節稅，可挑選利息支出最高的來申報。

2026-04-14 00:52