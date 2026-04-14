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2026報稅／多屋族列房貸利息 有撇步

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為減輕購屋族負擔，納稅人本人、配偶或受扶養親屬購買自用住宅所支付的房貸利息，只要符合三大條件即可在申報綜所稅時列舉扣除，但每一申報戶以一屋為限，多屋族若要聰明節稅，可挑選利息支出最高的來申報。

依規定，納稅人、配偶及申報受扶養親屬向金融機構辦理自用住宅購屋借款利息支出，可在申報綜所稅時列舉扣除，每一申報戶以一屋為限，扣除數額是把當年度實際發生的利息支出減除儲蓄投資特別扣除額後餘額申報扣除，但最多不能超過30萬元。

資誠稅務法律服務會計師歐陽泓表示，申報綜所稅時，要適用每一申報戶一屋的房貸利息列舉扣除額，須符三大條件，包括房屋所有權人須為本人、配偶或受扶養親屬；本人、配偶或受扶養親屬在課稅年度辦妥戶籍登記，且沒有出租或執行業務使用；取得金融機構辦理房屋貸款繳息清單證明單據。

資誠家族企業暨財富傳承服務副總經理李南漢提醒，若民眾名下有多間房屋，可挑選利息支出最高且符合條件的那間來申報，最重要的是「要設戶籍」，如果只是空房沒有遷入戶籍，利息繳再多也無法抵稅。

例如，黃先生（化名）與黃太太名下分別各有一間房屋，黃先生持有的A屋自用住宅借款利息支出11萬元、黃太太B屋房貸利息為18萬元，由於黃太太的戶籍與黃先生同在A屋，這也導致黃先生在申報時無法以B屋列舉扣除。

綜所稅 房貸 自用住宅

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