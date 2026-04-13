報稅季到 租金支出申報年增2成 北市戶數及金額皆居冠

5月報稅季即至，透過申報租金支出省稅的租屋族年年成長。台灣房屋根據財政部資料，統計近年綜所稅租金支出申報數據，2023年度共有約3萬戶申報，比起前一年度2.6萬戶，年增約2成，而申報租金總金額也從2022年的25.5億元，突破30億元，年增21.1%。

其中，台北市不論申報戶數還是總金額，均為全國冠軍，而台中的成長幅度為六都最可觀，戶數與總金額都增加約26%，桃園、台南也都有超過2成的成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年房東沒有申報租金收入的習慣，但近年租金負擔與日俱增，政府為保障租屋族權益，強化法規及查核，2018年即明令房東不得禁止房客報稅，2022~2023年擴大辦理300億租金補貼時，更進一步要求房東不得禁止房客申辦租金補貼，且新世代房東也愈來愈有如實報稅的觀念，使房客申報租金支出的情況逐年增加。

張旭嵐指出，以往租金支出和保險、醫療、捐贈支出等項目統一為「列舉扣除額」，需與「標準扣除額」二擇一申報，但2024年新制上路，2025年的報稅資料租金支出改為額外獨立的「特別扣除額」，納稅人不必再陷入擇優申報的難題，申報金額上限還從12萬元上調為18萬元，只要符合家庭無自有房屋，且所得未達排富門檻的條件，就可申報租金支出抵稅。因此新制上路後，房客申報租金支出節稅的效果更顯著，也提醒租屋族5月報稅時，可附上租賃合約和房租付款證明，申報特別扣除額抵稅。

觀察六都的租金支出申報狀況，台北市的申報戶數與金額，都長年居全國之首，成長幅度卻遠遠落後其他都會。台中、桃園則快速成長，申報戶數年增率都超過25%，增幅領跑六都。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市為天子腳下的首都，租市發展較其他都會久遠且健全，租屋族報稅的觀念也更早成熟，加上台北的租金水位遠高於其他縣市，房客申報租金支出抵稅的需求也較大。

成長幅度高的台中與桃園，都是在少子化下，國內少數保持人口正成長的都會。人口的增加，讓兩地的租賃市場發展愈來愈蓬勃，且台中、桃園為六都中青年比率較高的都會，許多年青房客對報稅權益的重視程度高，申報租金支出的戶數成長也因而更加鮮明。