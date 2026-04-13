快訊

高收入族群也叫苦…E型經濟更拉大貧富 怪這科技衝太快

川普封鎖荷莫茲倒數10小時！紐時解析執行方式 專家憂「祝美軍好運」

雙媽會！白沙屯媽祖到大甲鎮瀾宮 信徒狂喜喊「媽祖我愛你」

聽新聞
0:00 / 0:00

報稅季來了！ 專家：租屋族符合「1條件」 不用煩惱用列舉或標準

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
租屋物件示意圖。圖／台灣房屋提供
租屋物件示意圖。圖／台灣房屋提供

5月報稅季將至，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以往租金支出為「列舉扣除額」，需與「標準扣除額」二擇一申報，但自2025年起，租金支出改為獨立的特別扣除額，納稅人不必再陷入擇優申報的難題。

她表示，由於租金申報金額上限從12萬元上調為18萬元，節稅效果更明顯，租屋只要符合家庭無自有房屋，且所得未達排富門檻的條件，今年報稅記得附上租賃合約和房租付款證明，即可申報特別扣除額抵稅。

張旭嵐表示，近年租屋族申報租金支出節稅愈來愈普遍，根據財政部資料，2023年度已有約3萬戶租屋族申報租金，比前一年2.6萬戶，年增約2成，申報租金總金額也突破30億元，年增21%。

其中台北市不論申報戶數還是總金額，均為全國冠軍，但年增幅僅約11%，成長幅度反而居六都之末；而台中的成長幅度為六都最可觀，戶數與總金額都增加約26%，桃園、台南也都有超過2成的成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年房東沒有申報租金收入的習慣，所以房客想申報租金支出抵稅，常會因房東擔心租金收入曝光而受阻。

近年政府為保障租屋族權益，強化法規及查核，明令房東不得禁止房客報稅，且新世代房東也越來越有如實報稅的觀念，使房客申報租金支出的情況逐年增加。

觀察六都的租金支出申報狀況，台北市的申報戶數與金額，都長年居全國之首，但成長幅度卻遠遠落後其他都會。台中、桃園則快速成長，申報戶數年增率都超過25%，增幅領跑六都。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市租市發展較其他都會久遠且健全，租屋族報稅的觀念也更早成熟，加上台北的租金水位遠高於其他縣市，房客申報租金支出抵稅的需求也較大，因此申報戶數長年領軍全國；也由於租賃市場的成熟度與穩定性相對高，使台北的市場表現起伏不大，增幅因而比其他都會低調。

成長幅度高的台中與桃園，都是在少子化之下，國內少數保持人口正成長的都會。人口的增加，讓兩地的租賃市場發展愈來愈蓬勃，且台中、桃園為六都中青年比例較高的都會，許多年青房客對報稅權益的重視程度高，申報租金支出的戶數成長也因而更加鮮明。

全國及六都綜所稅租金支出申報統計。資料來源／台灣房屋
全國及六都綜所稅租金支出申報統計。資料來源／台灣房屋

租屋 報稅

延伸閱讀

報稅眉角報你知／「租屋」夾心家庭 善用特扣額

5月報稅季將至 經部籲中小企業把握3大租稅優惠

北市租補推新制 若房東刁難 美意恐難落實

北市租屋房源少、需求高 專家：透過減稅 鼓勵房東釋出房源

相關新聞

報稅季來了！ 專家：租屋族符合「1條件」 不用煩惱用列舉或標準

5月報稅季將至，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以往租金支出為「列舉扣除額」，需與「標準扣除額」二擇一申報，但自2025年起，租金支出改為獨立的特別扣除額，納稅人不必再陷入擇優申報的難題。

報稅季到 租金支出申報年增2成 北市戶數及金額皆居冠

5月報稅季即至，透過申報租金支出省稅的租屋族年年成長。台灣房屋根據財政部資料，統計近年綜所稅租金支出申報數據，2023年度共有約3萬戶申報，比起前一年度2.6萬戶，年增約2成，而申報租金總金額也從2022年的25.5億元，突破30億元，年增21.1%。

報稅季要來了！租屋族省稅可靠「特別扣除額」報這支出

5月報稅季即至，透過申報租金支出省稅的租屋族年年成長。台灣房屋根據財政部資料，統計近年綜所稅租金支出申報數據，2023年度共有約3萬戶申報，比起前一年度2.6萬戶，年增約2成，而申報租金總金額也從2022年的25.5億元，突破30億元，年增21.1%。

報稅眉角報你知／5月報稅季將至 減稅大利多 三大族群受惠

5月報稅季將至，財政部表示，今年申報去年綜所稅有三大利多，包含基本生活費調升、長期照顧特別扣除額加碼、人工生殖列舉醫藥費放寬，減稅三引擎催動下，包含多口之家、長照家庭、備孕夫妻等三大族群，將享有減稅利多。

報稅眉角報你知／「租屋」夾心家庭 善用特扣額

政府近年持續推動減稅，財政部試算四種型態家庭，今年申報去年綜所稅時，單身租屋上班族包含免稅額9.7萬元、標準扣除額13.1萬元、薪資特別扣除額21.8萬元、租金特別扣除額18萬元，若年所得在62.6萬元以下，即可免繳綜所稅。

報稅眉角報你知／三大常見錯誤 申報別踩雷

民眾申報綜所稅，應留意三大常見錯誤，國稅局提醒，須留意各項適用規定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。