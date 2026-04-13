報稅季來了！ 專家：租屋族符合「1條件」 不用煩惱用列舉或標準

5月報稅季將至，台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，以往租金支出為「列舉扣除額」，需與「標準扣除額」二擇一申報，但自2025年起，租金支出改為獨立的特別扣除額，納稅人不必再陷入擇優申報的難題。

她表示，由於租金申報金額上限從12萬元上調為18萬元，節稅效果更明顯，租屋族只要符合家庭無自有房屋，且所得未達排富門檻的條件，今年報稅記得附上租賃合約和房租付款證明，即可申報特別扣除額抵稅。

張旭嵐表示，近年租屋族申報租金支出節稅愈來愈普遍，根據財政部資料，2023年度已有約3萬戶租屋族申報租金，比前一年2.6萬戶，年增約2成，申報租金總金額也突破30億元，年增21%。

其中台北市不論申報戶數還是總金額，均為全國冠軍，但年增幅僅約11%，成長幅度反而居六都之末；而台中的成長幅度為六都最可觀，戶數與總金額都增加約26%，桃園、台南也都有超過2成的成長。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，早年房東沒有申報租金收入的習慣，所以房客想申報租金支出抵稅，常會因房東擔心租金收入曝光而受阻。

近年政府為保障租屋族權益，強化法規及查核，明令房東不得禁止房客報稅，且新世代房東也越來越有如實報稅的觀念，使房客申報租金支出的情況逐年增加。

觀察六都的租金支出申報狀況，台北市的申報戶數與金額，都長年居全國之首，但成長幅度卻遠遠落後其他都會。台中、桃園則快速成長，申報戶數年增率都超過25%，增幅領跑六都。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北市租市發展較其他都會久遠且健全，租屋族報稅的觀念也更早成熟，加上台北的租金水位遠高於其他縣市，房客申報租金支出抵稅的需求也較大，因此申報戶數長年領軍全國；也由於租賃市場的成熟度與穩定性相對高，使台北的市場表現起伏不大，增幅因而比其他都會低調。

成長幅度高的台中與桃園，都是在少子化之下，國內少數保持人口正成長的都會。人口的增加，讓兩地的租賃市場發展愈來愈蓬勃，且台中、桃園為六都中青年比例較高的都會，許多年青房客對報稅權益的重視程度高，申報租金支出的戶數成長也因而更加鮮明。