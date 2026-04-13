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中小企增聘加薪 有條件優稅

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

5月所得稅申報季將至，經濟部提醒中小企業，若符合《中小企業發展條例》規定，可申請增聘人才、加薪留才、研發創新相關租稅優惠，應及早備妥證明文件。

經濟部中企署表示，中小企業如有研發創新相關支出，去年投入研發人員薪資及教育訓練費用、消耗性器材、原料、材料或樣品、資料庫、軟體程式或系統等費用，可選擇按支出金額15%抵減當年度應納稅額，或按支出金額10%在三年內抵減各年度應納稅額。

增聘人才方面，中小企業去年增僱至少兩名「24歲以下」或「65歲以上」基層員工，今年5月報稅時，可享增僱薪資費用200%的營利事業所得額減除優惠。如業者因增聘員工多支出100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有效降低課稅所得額，進而減少應納稅額。

為鼓勵企業提升基層員工薪資待遇，中小企業去年為基層員工加薪，今年5月報稅時，可享加薪薪資費用175%的所得額減除優惠。

材料 薪資 加薪

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