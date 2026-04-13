新聞中的法律／虛擬資產法的紅線

行政院會在4月2日通過了《虛擬資產服務法》草案。這是我國第一部專門針對加密貨幣（虛擬資產）產業而設計的法律，也意味著加密貨幣的監管架構，從過去的洗錢防制登記，正式升級為金融特許事業等級的許可制。

草案將虛擬資產服務商（VASP）納入管理，涵蓋了交易平台、交換商、移轉商、保管商及承銷商等業別，業者未來必須取得主管機關金管會許可、採專營形式，並建立客戶資產分離保管、營業保證金與內控稽核制度。

在市場秩序方面，像曾發生過的交易所自行炒幣「割用戶韭菜」的虛擬資產的詐欺或價格操縱行為，這次也被規定了最重可處三年以上、十年以下有期徒刑，併科2億元以下罰金。

至於公眾所關注的「穩定幣」議題，草案規定發行者須經金管會會商央行同意，且須設置十足準備資產存放於境內金融機構，目前觀察應是「銀行優先」策略，未經許可發行者最重處七年以下有期徒刑，併科1億元以下罰金。簡言之，整體刑責力道，已經比照傳統金融犯罪的水準。

不過，這部專法影響的不只是幣圈，甚至上述架構對於加密貨幣產業相關人員並不陌生，因為相關管理架構就是一路從自律制、登記制到現在的專法設計。不過，如果把視角拉到數位金融的日常場景，該法的法律紅線其實比多數人想像的更近。特別要關注的是穩定幣和數位金融議題。

當企業為了增加流通性和中立性，而以區塊鏈方式（上鏈），發行錨定新台幣的數位代幣，不論稱品牌幣、會員點數還是生態圈代幣，只要符合草案對穩定幣的定義：「與單一或多個法定貨幣價值連結，以維持其價值穩定之虛擬資產」，就有依法取得許可，否則面臨刑事責任的風險。這不是幣圈的事，是所有正在嘗試Web3.0數位轉型的零售、餐飲、遊戲企業也須警覺的問題。

而另一種更容易被忽略的傳統情況在於：許多企業的會員點數並未使用區塊鏈技術，不在這部專法的射程內；不過，如果點數制度實質上構成向不特定多數人收受儲值款項，且具備跨平台支付或兌換法幣功能，可能落入《電子支付機構管理條例》的規範，同樣需要特許執照，違反者同樣有刑事責任。不少企業在設計點數回饋機制時，其實已經非常接近法律上的電子支付工具發行，只是自身可能沒有意識到。

簡而言之，發行流通性點數、儲值、跨平台支付，甚或是有兌換法幣的功能，是企業端用以吸引消費者使用的原因，但這些元素相互競合時，就有一定的法律議題要注意，至於上不上鏈，決定的只是被哪部法律管，不是要不要被管。

這些議題都應該是整個商品和企業戰略層次就須思考的議題，因為事後的補正和合規（包括上述刑事風險）實在太高，特別提醒轉型及跨足數位金融的企業主注意。（本文由眾勤法律事務所主持律師陳全正口述，記者歐芯萌整理）