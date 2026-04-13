報稅眉角報你知／三大常見錯誤 申報別踩雷

民眾申報綜所稅，應留意三大常見錯誤，國稅局提醒，須留意各項適用規定。

首先是醫藥費列舉扣除額。依規定，申報醫藥費列舉扣除額，須以付給公立醫院、健保特約醫院或經財部認定會計紀錄完備醫院為限，且須針對身體病痛接受治療而支付的醫療費用，也就是「確有醫療必要」才算。

舉例來說，近來蔚為風潮的「瘦瘦針」費用可否列舉扣除？醫院須符合條件、確有使用瘦瘦針治療必要時，才能列舉扣除。

第二是幼兒學前扣除額，適用年齡為6歲以下，第一名子女扣除額為15萬元，第二名及以上加碼至22.5萬元。

要注意的是，有民眾誤解第一名或第二名子女規定，稅法所指為6歲以下子女順序。舉例來說，黃先生育有7歲、5歲、3歲三名子女，大寶已超齡無法適用，二寶是第一名子女，扣除額15萬元，三寶是第二名子女，扣除額22.5萬元，合計37.5萬元。

第三，捐贈扣除額方面，常有民眾誤以為點光明燈、安太歲等具對價關係款項可列報捐贈，或對公益團體捐贈，申報金額超過全年綜合所得總額20%，導致被剔除補稅。