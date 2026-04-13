報稅眉角報你知／5月報稅季將至 減稅大利多 三大族群受惠

5月報稅季將至，財政部表示，今年申報去年綜所稅有三大利多，包含基本生活費調升、長期照顧特別扣除額加碼、人工生殖列舉醫藥費放寬，減稅三引擎催動下，包含多口之家、長照家庭、備孕夫妻等三大族群，將享有減稅利多。

去年度綜所稅將於今年5月申報，隨著政府持續優化稅制，加上扣除額調整、適用條件放寬，將有更多家庭受惠。

今年5月報稅與往年相比，有三大新制上路。首先是基本生活費上調。依最新公告，2025年每人基本生活費由21萬元提高至21.3萬元。

依規定，若申報戶基本生活所需費用總額，也就是基本生活費乘以家庭成員人數，超過免稅額及採計的各項扣除額合計數，差額部分還可自綜合所得總額中減除，對於多口之家而言是一大利多。

第二，長照特別扣除額調升。2025年長照扣除額由原本每人12萬元調高至18萬元，調幅達50％，有助減輕家庭照顧失能或失智親屬的經濟壓力。隨高齡化社會加速，長照需求逐年增加，此次調整被視為政策面回應人口結構變遷的重要措施，也讓有長照需求的家庭在報稅時可享更實質的減稅利益。

第三，財政部去年放寬規定，擴大人工生殖醫療費列舉扣除適用範圍。民眾進行人工生殖療程時，即使是自費醫院、非健保特約醫院，只要療程獲中央或地方補助，醫療費扣除補助及保險費後，就可列舉為當年度醫藥及生育費扣除額，今年是財政部發布解釋令後首度適用。

但財政部強調，有民眾誤會「放寬的醫療單據範圍」，官員解釋，有民眾可能在同一年度經歷多次試管療程，但財政部放寬範圍，僅限「獲中央或地方補助通過」部分。

醫療生育費列舉扣除額是許多人常用的節稅方式，不過稅法規定，必須是給付公立醫院、健保特約醫療院所或經財政部認定會計紀錄完備正確的醫院，相關費用才可列舉扣除。

財政部去年發布解釋令，放寬人工生殖相關費用認定。考量近年政府推動人工生殖補助方案，這些執行人工生殖的醫療院所，已獲得衛福部許可，民眾前往進行療程並申請補助，相關實施項目與費用都已經過衛福部審核後發放補助，因此財政部決定放寬部分規定。

官員表示，申報時選擇醫藥及生育費列舉扣除額，檢附特約人工生殖機構出具的醫療費用收據正本，及補助核發的匯款證明或主管機關審核補助通知，就可以醫療費用減除政府補助及保險給付後之金額，列報支付年度的醫藥及生育費列舉扣除額。

舉例來說，陳太太（化名）2025年上半年在自費診所進行三次試管療程，第一次體況不佳，無法取卵也無法植入仍花費40萬元，第二次僅取卵但因體況不佳而無法植入胚胎、花費40萬元，第三次取卵後植入兩顆胚胎、花費45萬元，三次療程合計花費125萬元，衛福部審核通過補助第二次療程、與第三次療程，共13萬元。

因此，陳太太在2026年報稅時，只能以第二次與第三次療程的醫療費用（85萬元）扣除衛福部補助後，將72萬元的試管療程正本收據列為當年度的醫藥及生育費列舉扣除額。