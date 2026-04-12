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攜回國外自用舊車 基隆關提醒今年新規上路

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
旅客攜回國外自用舊汽車核估作業新制，於今年正式上路。圖／基隆關提供
旅客攜回國外自用舊汽車核估作業新制，於今年正式上路。圖／基隆關提供

基隆關表示，依今年1月1日起實施的「進口舊汽車核估作業要點」第8點規定，旅客因留學、公務或工作而攜回的國外自用舊汽車，符合特定條件下若能提供原購車價格證明，將可適用折舊表核定其完稅價格，以簡化作業程序。

基隆關進一步說明，過去旅客攜回國外自用舊汽車時，須依據關稅法第29條至第35條規定，例如交易價格、同樣或類似貨物交易價格、國內銷售價格、計算價格、合理價格等，依序核估完稅價格，由於傳統核估程序涉及型式及配備等複雜認定，常導致程序繁瑣及進口稅費預算難估。

採用新制之後，旅客因留學、公務或工作，而於國外旅居超過1年，若能提供原始新車購車契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上之本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得依該購入價格與折舊表，直接核定完稅價格與應繳納之進口稅費，避免爭議。

基隆關提醒，旅客有因留學、公務或工作而攜回國外自用舊汽車規劃，務必保留購車時原始單據及相關證明文件，以利海關審核，若對相關證明文件的認定有任何疑問，歡迎於進口前向本關洽詢。

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