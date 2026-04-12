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搶學區要注意！全家遷戶籍地價稅恐差4倍 稅務局一招守荷包

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市稅務局說明，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，兩者相差至少4倍。圖／新竹市政府提供
新竹市稅務局說明，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，兩者相差至少4倍。圖／新竹市政府提供

新竹陳女名下土地原適用自用住宅用地優惠稅率2‰，為讓孩子就讀明星學校，去年將全家戶籍遷出，即使仍住在原址，今年起改按10‰一般用地稅率課徵地價稅，稅額暴增至少4倍。新竹市稅務局提醒，遷戶籍至少保留1人設籍於原址，才能繼續適用自用住宅用地稅率。

新竹市稅務局長蘇蔚芳指出，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率2‰須符合「3要件、2限制」，3要件為土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用，且土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。

2限制則是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

稅務局說明，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，兩者相差至少4倍。如因就業或就學需要，必須遷移戶籍，至少應保留土地所有權人、配偶或直系親屬任何1人設籍於原址，才能繼續適用自用住宅用地稅率。如將全戶戶籍遷出形成「空戶」狀態，即使實際仍居住於原址，也不符合自用住宅用地要件，將自次年起改按一般用地稅率（10‰至55‰）課徵。

稅務局提醒，若因戶籍遷出而改按一般用地稅率課徵地價稅，日後如符合自用住宅用地要件時，應於地價稅開徵40日前（9月22日前）重新提出申請；逾期申請者，將自申請之次年開始適用。此外，適用特別稅率之原因、事實消滅時，應於30日內主動向稅務局申報，以免經查獲而遭補稅及處罰。

新竹市長高虹安表示，地價稅自用住宅優惠攸關市民居住租稅負擔，市府持續透過各項管道加強宣導相關規定。提醒市民朋友，戶籍遷移看似日常，但可能影響稅賦權益，特別是因子女就學或就業而辦理遷出時，更應事前了解相關條件、審慎評估，避免因一時疏忽喪失優惠資格，增加稅務負擔。市府將持續提供即時資訊與諮詢服務，協助市民守護自身權益。

地價稅 新竹 自用住宅

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