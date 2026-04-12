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力挺中小企業研發創新、增聘人才及加薪留才 5月報稅可享租稅優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

115年營利事業所得稅結算申報日程已近，經濟部中小及新創企業署12日再次提醒全國中小企業主，把握目前近1個月時間，若符合申請「中小企業發展條例」投入研發創新、增聘人才及加薪留才相關租稅優惠的資格，及早備妥相關文件提出申請。

中企署說明，中小企業如有研發創新相關支出，於114年度投入研發人員薪資及教育訓練費用、消耗性器材、原料、材料或樣品、資料庫、軟體程式或系統等費用，可選擇按支出金額15%抵減當年度應納稅額，或按支出金額10%在3年內抵減各年度應納稅額。舉例而言，業者於114年投入的各類研發經費共新臺幣1,000萬元，且選擇於當年度抵減應納稅額，即可抵減150萬元稅額。

在增聘人才方面，中小企業於114年度增僱至少2名「24歲以下」或「65歲以上」基層員工，在今年5月報稅時，可享有增僱薪資費用200%的營利事業所得額減除優惠。例如業者因增聘員工多支出100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有效降低課稅所得額，進而減少應納稅額。

另為鼓勵企業提升基層員工薪資待遇，中小企業於114年度為基層員工加薪，在今年5月報稅時，可享有加薪薪資費用175%的營利事業所得額減除優惠。例如業者為10名基層員工每人每月加薪5,000元，全年增加薪資支出60萬元，除原本支出60萬元可減除營利事業所得額，尚可額外減除75%（即45萬元）；若以營所稅率20%計算，約可省下9萬元應納稅額。

中企署補充說明，為使「基層員工適用範疇」更能反映國內薪資成長幅度，未來將每年依勞動部「職類別薪資調查」結果公告調整。今年度報稅所適用114年度全時基層員工，係指月平均經常性薪資低於63,000元者，而部分工時基層員工，則以日薪不超過3,152元，或時薪不超過394元為基準。

因應5月報稅季即將到來，中企署提醒符合條件的中小企業主把握申請時程，別錯過相關租稅優惠。若欲瞭解更多申請細節，歡迎至中企署網站下載「中小企業發展條例租稅優惠措施宣導手冊」（下載網址：https://www.sme.gov.tw/files/13077/BF434B34-1667-4044-A730-C49FFA42641E）。

薪資 加薪 經濟部

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