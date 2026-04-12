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財政部將公布3月稅收

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

財政部14日將公布3月全國賦稅收入統計。回顧2月稅收，在台股日成交值續創新高的推動下，證交稅實徵淨額連七個月正成長、寫下最強2月，更帶動2月實徵淨額達922億元。

2月總稅收922億元、年減9.7％；今年前二月實徵淨額3,566億元、年增10.9％。據統計，2月實徵淨額無創歷年單月新高的稅目，2月實徵創歷年同月新高的稅目有證交稅、期交稅、娛樂稅，累計1至2月創歷年同期新高的稅目則是有證交稅、期交稅、營業稅、印花稅、娛樂稅以及總稅收。

營所稅2月實徵淨額53億元，年減27.9％，主因為大額退稅案件；累計1至2月實徵淨額99億元，年減2.9％。因今年農曆春節晚於去年，部分年終獎金的扣繳稅款延後入帳，綜所稅2月實徵淨額433億元，年減22.9％；累計1至2月實徵淨額960億元，年減7.9％。

因內需穩定，資通及視聽產品、電子零組件等進口稅額增加，再加上適用外銷零稅率營業人申請退稅減少，營業稅2月實徵淨額較去年2月增加76億元，由負268億元上升為負193億元，累計1至2月實徵930億元，年增17.6％。

2月時逢春節、交易日僅12天，再加上春節落點不同的影響、較去年2月減少七天，但台股在2月表現強勁、站上3萬5,000點大關，日均成交值增幅更達到一倍之多，進而帶動證交稅實徵金額達263億元，創下歷年同月新高，年增77億元，增幅為41.2％，連續七個月正成長；累計今年前二月證交稅實徵額702億、年增351億元，雙創歷年同期新高的記錄，年增99.9％，為2022年以來新高。

另一方面，受農曆春節影響，2月工作日數較去年減少六天，因此2月房地相關的稅目均呈現負成長，土增稅年減41.5％、契稅年減28.4％、房地合一稅年減7.9％；若是與上月相比，除個人房地合一稅，土增稅與契稅月減逾四成；但今年前二月土增稅年減17.4％、個人房地合一稅年減5.5％、契稅則是轉為年增4.8％，顯示房地相關稅目的跌幅已經趨緩或轉正。

證交稅 營業稅 財政部

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