他2個月掃1,500張小額發票爽領獎金 國稅局抓包下場出爐了

財政部南區國稅局提醒，統一發票設立給獎制度，原本是為了鼓勵民眾在消費時主動索取發票，不僅能保障退換貨權益、增加中獎機會，也能協助政府防止商家逃漏稅。不過，如果刻意用不符合一般消費習慣的方式，大量取得小額發票來提高中獎機率，一旦被認定為異常交易，中獎獎金不但不會發給，已領取的還會被追回。

國稅局指出，近期查核發現，有民眾在短短兩個月內，透過手機條碼取得超過1,500張小額雲端發票，並兌領其中10張中獎發票獎金。進一步調查發現，該名民眾在短時間內頻繁往返多家便利商店與加油站，每筆交易金額都不高，且交易間隔非常短，明顯不符合一般消費模式，因此被認定為刻意操作發票數量。

國稅局表示，這類行為已屬不合常規的交易模式，依《統一發票給獎辦法》第15條規定，中獎獎金將不予給付；若已領取，也會依法追回，避免有人藉此鑽漏洞提高中獎機率。

國稅局強調，發票給獎制度的本意，是鼓勵真實消費並索取發票，而不是透過刻意分散交易、累積小額發票來「拚中獎」。民眾應維持正常消費習慣，避免因不當操作發票，而面臨獎金被追回的風險。