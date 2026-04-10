5月報稅季將至 經部籲中小企業把握3大租稅優惠

5月報稅季將至，經濟部中小及新創企業署今天表示，為鼓勵中小企業投入研發創新、增聘人才及為基層員工加薪，政府提供多項租稅優惠，呼籲業者把握申報期限，及早備妥文件申請，以降低稅負。

經濟部今天透過新聞稿指出，依據「中小企業發展條例」，企業若於114年度投入研發相關支出，包括研發人員薪資、教育訓練費用，以及消耗性器材、原料、材料、樣品、資料庫與軟體等費用，可選擇按支出金額15%抵減當年度應納稅額，或按10%於3年內分年抵減。

舉例而言，若企業全年投入研發經費新台幣1000萬元，選擇當年度抵減，最高可抵減150萬元稅額。

在促進就業方面，經濟部表示，中小企業於114年度若增僱至少2名24歲以下或65歲以上基層員工，相關薪資支出可於今年5月報稅時，享有200%的營利事業所得額減除優惠，有助降低課稅所得與稅負。

此外，為鼓勵企業提升基層員工薪資，經濟部指出，企業若於114年度替基層員工加薪，相關薪資支出可享175%的所得額減除優惠。以企業為10名員工每月加薪5000元為例，全年增加支出60萬元，除可全額列報外，另可加計減除45萬元（75%）；以營所稅率20%估算，約可減少9萬元稅負。

經濟部進一步說明，為反映薪資成長趨勢，基層員工適用範圍將每年依勞動部「職類別薪資調查」結果調整。以今年報稅適用標準為例，114年度全時基層員工為月平均經常性薪資未滿6萬3000元者；部分工時員工則以日薪不超過3152元或時薪不超過394元為認定基準。

經濟部提醒，距離營利事業所得稅結算申報期限僅剩約1個月，符合條件的中小企業應儘速準備相關資料提出申請，以免錯失租稅優惠。