2026報稅／中小企業節稅紅包來了！加薪研發享租稅優惠 最高抵減150萬

報稅季將至，中小企業主看過來。經濟部中小及創新企業署10日提醒，今年營利事業所得稅結算申報日程已近，企業若在去年有投入研究發展、增聘高齡或青年員工，以及為基層員工加薪，務必把握近一個月時間備妥文件，申請相關租稅優惠，最高可抵減150萬元稅額。

中企署說明，中小企業如有研發創新相關支出，於去年度投入研發人員薪資及教育訓練費用、消耗性器材、原料、材料或樣品、資料庫、軟體程式或系統等費用，可選擇按支出金額15%抵減當年度應納稅額，或按支出金額10%在3年內抵減各年度應納稅額。舉例而言，業者於去年投入的各類研發經費共1,000萬元，且選擇於當年度抵減應納稅額，即可抵減150萬元稅額。

在增聘人才方面，中小企業於去年度增僱至少2名「24歲以下」或「65歲以上」基層員工，在今年5月報稅時，可享有增僱薪資費用200%的營利事業所得額減除優惠。例如業者因增聘員工多支出100萬元薪資費用，報稅時可扣除200萬元，有效降低課稅所得額，進而減少應納稅額。

另為鼓勵企業提升基層員工薪資待遇，中小企業於去年度為基層員工加薪，在今年5月報稅時，可享有加薪薪資費用175%的營利事業所得額減除優惠。例如業者為10名基層員工每人每月加薪5,000元，全年增加薪資支出60萬元，除原本支出60萬元可減除營利事業所得額，尚可額外減除75%，即45萬元；若以營所稅率20%計算，約可省下9萬元應納稅額。

中企署補充說明，為使「基層員工適用範疇」更能反映國內薪資成長幅度，未來將每年依勞動部「職類別薪資調查」結果公告調整。今年度報稅所適用去年度全時基層員工，是指月平均經常性薪資低於63,000元者，而部分工時基層員工，則以日薪不超過3,152元，或時薪不超過394元為基準。