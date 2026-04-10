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農地遭拍賣 有條件免稅
農地遭法院拍賣，是否要繳土增稅？台南市財政稅務局提醒，只要符合「拍賣當時仍作農業使用」且「買方為自然人」兩大條件，並在期限內提出申請，就有機會免繳土增稅，關鍵於是否及時申請與備齊證明文件。
財稅局說明，依規定，農地若經法院拍賣，在拍定當下仍實際用於農業，且拍定人是一般自然人，而非公司或法人，原土地所有權人或相關權利人，可向土地所在地的稅捐稽徵機關申請不課徵土增稅。
農地拍定後，稅捐機關會先依一般用地稅率計算土增稅，並向法院陳報債權，同時也會通知原所有權人與拍定人，但這並不代表一定要繳稅，而是預設情況下的處理方式，後續是否免稅，要看當事人是否提出申請。
財稅局提醒，當事人必須在通知送達的次日起30日內，檢附由土地所在地鄉鎮市區公所核發的「農業用地作農業使用證明書」，向稅捐機關申請免徵土增稅，無法再申請免稅。
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