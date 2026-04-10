取得理賠收入 仍須申報

營利事業若因事故取得保險理賠款，千萬別以為只是「補回損失」就不用申報。財政部中區國稅局提醒，企業取得理賠收入，原則上仍屬所得的一部分，應依法列帳並申報營所稅，若漏報不僅需補稅，還可能遭處罰。

國稅局說明，企業收到保險理賠款時，首先要釐清款項性質。若用來補償公司自身損失，例如火災、天災造成財產毀損所取得的理賠金，屬於企業收入，必須列帳申報；不能因為同時申報損失，就忽略將理賠收入併入計算，否則容易產生漏報問題。實務上常見錯誤，是企業只記得申報災害損失，卻忽略保險理賠收入。

另外，若理賠款是用於代為支付他人費用，例如員工職災醫療費或第三人賠償金，則應備妥和解書、收據等證明文件，依實際性質入帳。是否列為收入，須視實際交易內容判斷，不能一概而論。