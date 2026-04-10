強化供應鏈勞權 多管齊下

勞動議題成為全球供應鏈關注風險，政院多管齊下，昨（9）日行政院會通過《就業服務法》修法。經濟部將推動企業實施人權盡職調查（HRDD），勞動部則強化移工直聘制度，並因應台美對等貿易協定（ART），未來由雇主負擔移工海外招募費及相關費用。

自行車大廠巨大公司去年因勞權議題，被美國海關發布暫扣令，另外美國對台啟動301調查，強迫勞動是議題之一，台美ART當中對於防範強迫勞動亦有一定共識。

行政院會昨日通過就服法修法，將送立院審議，未來修法後，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處6萬至30萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可。

另外立法院衛環委員會昨日邀請勞動部、經濟部專題報告，主題聚焦防制強迫勞動。經濟部從法規宣導、制度引導及能力建構、國際信任等四面向，推動相關措施。

其中經濟部已研擬「台灣企業供應鏈尊重人權方案」草案，推動企業實施人權盡職調查，規劃由製造業營業額達500億元之上市櫃公司率先實施，必須在永續報告書內揭露。至於實施期程，將配合國際趨勢。歐盟今年2月宣布實施期程延後至2029年7月。

勞動部表示，2月已公布「企業防制強迫勞動參考指引」，涵蓋11項強迫勞動指標，協助企業接軌國際公平招募。也將強化移工直聘，並推動修法，於三年內落實製造業及漁撈業雇主，須於聘僱契約期間內，支付移工海外招募費及相關費用。