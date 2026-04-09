騎樓沒出租無法減稅？稅局指三大門檻都要符合才算數

自家騎樓沒有出租、也沒有做生意，為什麼地價稅還是不能減免？台南市政府財政稅務局指出，騎樓是否能減徵地價稅，關鍵不在是否使用，而在是否符合三大要件。

稅務局說明，騎樓地價稅減免三大要件，包括第一，土地上必須有合法建築物，若只是一般空地，並不適用騎樓減免規定；第二，騎樓必須開放供公眾通行，不能封閉或占用；第三，必須由納稅人主動申請，且需在每年地價稅開徵前40天，也就是9月22日前提出，經審核通過後，當年度才能適用減免，若逾期申請，則須等到次年才生效。

至於減免幅度，則與建物樓層數有關。稅務局指出，若地上沒有建築物，可全額免徵地價稅；若有一層建物，可減徵二分之一；兩層建物減徵三分之一；三層建物減徵四分之一；四層以上則減徵五分之一，建物樓層的認定，以建物所有權狀記載為準。

以王先生的案例來看，其持有一棟三層樓透天厝，騎樓部分若符合公共通行條件，可依規定減徵地價稅。假設騎樓面積為30平方公尺，按三層建物減徵三分之一計算，約有10平方公尺土地可免徵地價稅。不過，若騎樓被拿來停放機車、擺放盆栽或堆放物品，導致無法供民眾通行，就不符合減免資格。

稅務局提醒，許多民眾常誤以為「沒出租、沒營業」就能減稅，其實關鍵在於是否維持騎樓的公共通行功能。若有相關需求，建議先確認使用狀況並及早提出申請，才能順利適用減免，避免權益受損。