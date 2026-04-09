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騎樓減徵地價稅 三要件
自家騎樓沒有出租、也沒有做生意，為什麼地價稅還是不能減免？台南市財政稅務局指出，騎樓是否能減徵地價稅，關鍵在是否符合三大要件。
第一，土地上必須有合法建築物，若只是一般空地，並不適用騎樓減免規定；第二，騎樓必須開放供公眾通行，不能封閉或占用；第三，必須由納稅人主動申請，且需在每年地價稅開徵前40天，也就是9月22日前提出，經審核通過後，當年度才能適用減免，若逾期申請，則須等到次年才生效。
至於減免幅度，則與建物樓層數有關。
舉例來說，王先生持有透天厝，總層數為三層，騎樓走廊上有建築改良物兩層，符合條件可減徵三分之一，若騎樓面積為30平方公尺，有10平方公尺土地可免徵地價稅。不過，若騎樓被拿來停放機車、擺放盆栽或堆放物品，導致無法供民眾通行，就不符合減免資格。
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