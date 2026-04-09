互換房屋持分 契稅有眉角

兄弟姊妹繼承房屋後，若想透過移轉持分整合產權，採用「交換」還是「贈與」，契稅負擔差很大。桃園市稅務局提醒，兩種方式適用的稅率不同，交換為2%、贈與則高達6%，若未事先評估，可能多繳不少稅金。

若採「交換」方式，契稅稅率適用2%；但如果交換的房屋價值不相等，等值部分仍按2%課稅，超出部分則要按6%計算。相較之下，「贈與」則是整筆移轉金額都直接適用6%稅率，稅負通常較重。

舉例來看，阿華、小明兩人各持有A屋與B屋一半產權，A屋契價100萬元、B屋80萬元，雙方約定互換持分，讓阿華取得A屋全部、小明取得B屋全部。

若採交換方式，阿華因換入價值較高的持分，部分適用6%稅率，合計需繳1.4萬元契稅；小明則繳8,000元。

若改採贈與方式，阿華需繳3萬元，小明則為2.4萬元，明顯高出許多。