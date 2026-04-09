就服法翻修 防阻「強迫勞動」

美國針對強迫勞動議題啟動301調查，行政院會今（9）日將通過《就業服務法》修法，從強化移工權益、調整仲介制度及提升聘僱透明度等面向著手，降低台灣企業在國際供應鏈中的人權與貿易風險。

勞動部指出，依先前所公布的指引，強迫勞動重要判斷指標之一為「抵債勞務」，即勞工為償還雇主或仲介債務，在「非自願」情況下工作。近年國際關注移工來台前須支付高額仲介費，甚至舉債取得工作機會，相關情形已成供應鏈審查重點。

針對防範強迫勞動，修法增訂相關禁止規範，明確禁止扣留護照、限制人身自由或以債務綁約等行為，並強化查核機制與申訴管道，提升救濟可近性，以回應國際對勞動人權的高度關注，此部分亦為美方301調查關切的核心項目。

另外，修法重點之一在於強化外籍移工權益保障，將進一步規範仲介收費項目與標準，並要求契約內容透明化，強化費用揭露與書面化機制，同時提高政府對仲介與聘僱過程的監督，以降低移工遭不當扣款或剝削風險。

在仲介制度改革方面，草案同步強化管理與裁罰機制，包括提高違規罰鍰、加重停業或撤照處分，並明確界定仲介與雇主的法律責任，避免責任轉嫁或制度漏洞，藉此健全人力仲介市場秩序。

此外為提升整體聘僱制度透明度，草案將進一步釐清雇主、仲介及相關機構間權責分工，並推動資訊公開制度，包括聘僱流程、費用結構及相關規範，使制度運作更為清晰，減少資訊不對稱問題。

此次修法除有助改善移工勞動條件外，也將降低我國企業在面對國際供應鏈審查時的合規風險，進一步提升產業競爭力與國際信任度。