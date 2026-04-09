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生前未領的勞退金 列入遺產

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

勞工在領取退休金或勞保老年給付前過世，家屬後續請領的金額，是否需要課徵遺產稅財政部高雄國稅局提醒，「勞工退休金」屬個人財產，必須併入遺產申報課稅；「勞保死亡給付」則屬保險給付性質，免計入遺產總額。

高雄國稅局表示，關鍵在於兩筆錢的本質不同，依據財政部函釋，勞工退休金專戶內的退休金，是由雇主與勞工歷年提繳的金額及其累積收益，屬於勞工個人所有的財產，當勞工過世時，這筆專戶餘額依法要納入遺產總額，一併計算遺產稅。

相較之下，勞保死亡給付則是依照《勞工保險條例》規定，被保險人在保險有效期間內死亡，其遺屬可請領遺屬年金或遺屬津貼。這類給付的目的在於保障遺族生活，屬於保險給付性質，並非被繼承人原本已擁有的財產，因此不列入遺產總額，也不需要課徵遺產稅。

國稅局官員解釋，可以用最簡單的方式理解，退休金是「自己存下來的錢」，人過世後自然算遺產；勞保死亡給付則是「保險理賠」，是發生事故後才產生的保障金，性質不同，因此不課稅。

兩者在實務上經常出現誤解，國稅局舉例，像是陳先生在2025年過世，其子在申報遺產稅時，以為政府發放的款項都免稅，因此只申報父親名下的不動產與存款，卻漏報了勞工退休金個人專戶內約160萬元的餘額，由於這筆金額依法應納入遺產總額，最終被國稅局補稅並裁罰。

國稅局提醒，民眾在辦理遺產稅申報時，應先確認被繼承人是否有勞工退休金專戶餘額，必要時可向勞動部勞工保險局查詢相關資料，再據實申報。

民眾常見誤解是將所有與政府相關的給付一概視為免稅，實際上仍須依性質判斷，否則一旦漏報，不僅要補稅，還可能面臨罰鍰。

除了遺產稅外，在所得稅方面，領取退休金是否課稅，會根據領取方式有所不同，包含一次領取、分期領取、兼領一次及分期退職所得，會影響免稅額度。

若一次領取，免稅額會依退休服務年資而有不同，採分期領取者，則以全年領取總額減除85.9萬元後餘額為所得額。

財政部 遺產稅 退休金

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