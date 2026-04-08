聽新聞
0:00 / 0:00
情侶同居多年算夫妻？律師：沒去戶政事務所絕對無效
一對愛情長跑多年的情侶，在求婚成功後，隨即展開甜蜜的同居生活。對親友而言，兩人早已是公認的佳偶；但在法律制度上，是否承認婚姻效力，兩岸有著截然不同的規定。
臺灣法律：落實登記制，缺一不可的「絕對無效」
在臺灣，現代婚姻採行「登記婚」。除了書面契約與兩位證人簽名外，向戶政事務所辦理登記是婚姻成立的必要條件。即便兩人有夫妻之實、獲親友認同，但未辦理登記前，其婚姻效力在法律上屬於「自始、當然、確定無效」。
大陸法律：承認事實要件，補辦登記後的「效力回溯」
相較之下，大陸《民法典》及相關司法解釋則展現了較大的彈性。雖然《民法典》第1049條同樣要求雙方親自辦理登記，但若雙方符合法定結婚年齡且無違法事由，即使先行同居後才補辦登記，其效力可回溯，結婚的效力仍會從雙方開始以夫妻關係同居時起算。
兩岸律師楊軒廷呼籲，浪漫可以感性，但權利必須理性
雖然兩岸對於「事實婚姻」的包容度有所差異，但及時辦理登記仍是確保法律權利最直接的保障，若尚未辦理登記，建議對財產往來保留記錄，以防在婚姻關係未定論前，產生不必要的紛爭。
本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。