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情侶同居多年算夫妻？律師：沒去戶政事務所絕對無效

聯合新聞網／ 兩岸律師楊軒廷
《民法》採行嚴格的「登記婚」制度。即便雙方已求婚成功、同居多年，且具備書面契約與兩位證人，只要未向戶政事務所完成登記，這段關係在法律上即屬「自始、當然、確定無效」。示意圖／AI生成
《民法》採行嚴格的「登記婚」制度。即便雙方已求婚成功、同居多年，且具備書面契約與兩位證人，只要未向戶政事務所完成登記，這段關係在法律上即屬「自始、當然、確定無效」。示意圖／AI生成

一對愛情長跑多年的情侶，在求婚成功後，隨即展開甜蜜的同居生活。對親友而言，兩人早已是公認的佳偶；但在法律制度上，是否承認婚姻效力，兩岸有著截然不同的規定。

臺灣法律：落實登記制，缺一不可的「絕對無效」

在臺灣，現代婚姻採行「登記婚」。除了書面契約與兩位證人簽名外，向戶政事務所辦理登記是婚姻成立的必要條件。即便兩人有夫妻之實、獲親友認同，但未辦理登記前，其婚姻效力在法律上屬於「自始、當然、確定無效」。

大陸法律：承認事實要件，補辦登記後的「效力回溯」

相較之下，大陸《民法典》及相關司法解釋則展現了較大的彈性。雖然《民法典》第1049條同樣要求雙方親自辦理登記，但若雙方符合法定結婚年齡且無違法事由，即使先行同居後才補辦登記，其效力可回溯，結婚的效力仍會從雙方開始以夫妻關係同居時起算。

兩岸律師楊軒廷呼籲，浪漫可以感性，但權利必須理性

雖然兩岸對於「事實婚姻」的包容度有所差異，但及時辦理登記仍是確保法律權利最直接的保障，若尚未辦理登記，建議對財產往來保留記錄，以防在婚姻關係未定論前，產生不必要的紛爭。

本文由《宸軒兩岸法律事務所》授權轉載，原文章轉此

兩岸律師楊軒廷

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