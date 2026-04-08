兄弟姊妹分產必看！他做錯「這步驟」契稅竟多繳兩倍以上

兄弟姊妹繼承房屋後，若想透過移轉持分整合產權，採用「交換」還是「贈與」，契稅負擔其實差很大。桃園稅務局提醒，兩種方式適用的稅率不同，交換為2%、贈與則高達6%，若未事先評估，可能多繳不少稅金。

稅務局說明，依規定，房屋只要發生買賣、交換、贈與或分割等移轉情形，都必須申報契稅，而契稅是以房屋的核定契價乘上適用稅率計算。實務上，許多繼承人會為了方便管理，透過互相移轉持分，讓各自取得完整產權，但選擇不同方式，稅負差異明顯。

若採「交換」方式，適用2%稅率；但如果交換的房屋價值不相等，等值部分仍按2%課稅，超出部分則要按6%計算。相較之下，「贈與」則是整筆移轉金額都直接適用6%稅率，稅負通常較重。

像是阿華、阿明（皆為化名）兄弟檔各持有A屋與B屋一半產權，A屋契價100萬元、B屋80萬元，雙方約定互換持分，讓阿華取得A屋全部、阿明取得B屋全部。若採「交換」方式，阿華因換入價值較高的持分，部分適用6%稅率，合計需繳1萬4,000元契稅，而阿明則繳8,000元，兩人合計要繳２萬２,000元；但如果轉換另一種方式，改採「贈與」方式，阿華則要繳到3萬元，阿明也要繳2萬4,000元，兩人合計繳５萬4,000元，代表多繳3萬2,000元。

稅務局指出，這類案例在繼承後相當常見，民眾容易直覺以贈與處理，但忽略交換在稅負上的優勢。尤其當房屋價值接近時，採交換方式往往能有效降低契稅負擔。

此外，稅務局也補充，不僅建物之間可以適用交換契稅，若是以建物與土地互相交換，只要是取得房屋所有權的一方，同樣可以適用交換稅率。

稅務局提醒，民眾在規劃不動產持分移轉時，應先釐清交易性質與契價差異，選擇適當方式，才能合法節稅、減輕負擔，避免因不了解規定而多繳稅金。